Polonya Cumhurbaşkaı, İsrail'i kızdıran yasayı onayladı

Büşra Kamış

Geçtiğimiz günlerde’nda kabul edilen Ulusal Hafıza Enstitüsü Kanunu’nda Değişiklik Öngören Yasa, İsrail ile Polonya arasında diplomatik krize yol açmıştı. Polonya ulusu ya da devletinindöneminde Nazilerce işlenen suçlara iştirak ettiklerini söyleyenlere 3 yıl hapis cezası öngören yasa, Polonya Parlamentosu’nun üst kanadı Senato tarafından kabul edilmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, söz konusu yasayı onayladı. Yasayı onayladığını açıklayan Duda, “Yasayı onaylamaya karar verdim. Ancak yasayı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri açık biçimde dışarı tutacak şekilde düzenlenmesi için Anayasa Mahkemesine yönlendireceğim" ifadelerini kullandı.İktidardaki nasyonalist ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından hazırlanan Ulusal Hafıza Enstitüsü Yasası’nda (Instytut Pamieci Narodowej) değişikliği öngören yasa tasarısı Polonya Parlamentosu’nun üst kanadı Senato tarafından onaylanmıştı. Gerçeklere rağmen kamusal alanda Polonya ulusunu ya da devletini Nazi Almanyasınca işlenmiş suçlardan ya da barışa ve insanlığa karşı işlenmiş diğer suçlardan, savaş suçundan sorumlu olmakla suçlayan ya da iştirakı olduğunu söyleyenlere 3 yıl hapis ve para cezası öngören tasarının Senato tarafından kabul edilmesi İsrail tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. Başından beri tasarıya karşı çıkan İsrail, parlamentonun alt kanadı Sejm’de kabul edilen tasarının Senato’daki görüşmeler sırasında değişikliğe uğrayacağını umuyordu. Ancak tasarının değişikliğe gidilmeden Senato’dan geçmesi İsrail için adeta şok etkisi oluşturdu.