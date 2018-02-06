Polonya Cumhurbaşkanı, İsrail'i kızdıran yasayı onayladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya ulusu ya da devletinin 2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerce işlenen suçlara iştirak ettiklerini söyleyenlere 3 yıl hapis cezası öngören yasayı onayladı
 

06 Şubat 2018, Salı 15:04
Polonya Cumhurbaşkanı, İsrail'i kızdıran yasayı onayladı
Geçtiğimiz günlerde Polonya Parlamentosu’nda kabul edilen Ulusal Hafıza Enstitüsü Kanunu’nda Değişiklik Öngören Yasa, İsrail ile Polonya arasında diplomatik krize yol açmıştı. Polonya ulusu ya da devletinin 2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerce işlenen suçlara iştirak ettiklerini söyleyenlere 3 yıl hapis cezası öngören yasa, Polonya Parlamentosu’nun üst kanadı Senato tarafından kabul edilmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, söz konusu yasayı onayladı. Yasayı onayladığını açıklayan Duda, “Yasayı onaylamaya karar verdim. Ancak yasayı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri açık biçimde dışarı tutacak şekilde düzenlenmesi için Anayasa Mahkemesine yönlendireceğim" ifadelerini kullandı. 

3 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

İktidardaki nasyonalist ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından hazırlanan Ulusal Hafıza Enstitüsü Yasası’nda (Instytut Pamieci Narodowej) değişikliği öngören yasa tasarısı Polonya Parlamentosu’nun üst kanadı Senato tarafından onaylanmıştı. Gerçeklere rağmen kamusal alanda Polonya ulusunu ya da devletini Nazi Almanyasınca işlenmiş suçlardan ya da barışa ve insanlığa karşı işlenmiş diğer suçlardan, savaş suçundan sorumlu olmakla suçlayan ya da iştirakı olduğunu söyleyenlere 3 yıl hapis ve para cezası öngören tasarının Senato tarafından kabul edilmesi İsrail tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. Başından beri tasarıya karşı çıkan İsrail, parlamentonun alt kanadı Sejm’de kabul edilen tasarının Senato’daki görüşmeler sırasında değişikliğe uğrayacağını umuyordu. Ancak tasarının değişikliğe gidilmeden Senato’dan geçmesi İsrail için adeta şok etkisi oluşturdu. 

İHA


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