Polonya'da Anayasa Bayramı Koşusu'nu kazanan Faslıya ödül verilmedi



"YARIŞ 'PATRİOTİK KARAKTER' İÇERİYOR"



"KAZANANLAR LİSTESİNDEN ADINI SİLDİRDİ"

Can Hakman

’nın orta kesimlerinde yer alankentinde belediyenin düzenlediği koşu yarışı ülkenin gündemine oturdu. Anayasa Bayramı dolayısıyla 3 Mayıs’ta düzenlenen 15 kilometrelik koşu yarışını, yarışın tek yabancı katılımcısı olankazandı. Ancak El-Asri’ye Polonya vatandaşı olmadığı gerekçesiyle birincilik ödülü olarak belirlenen 1100 Zloty (yaklaşık 270 Euro) verilmedi.Yarışın ‘patriotik karakter’ içermesi dolayısıyla para ödülünün yalnızca Polonya vatandaşlarına verileceğini, kendisinin kupayla yetinmek zorunda olduğunu öğrenen Abderrahim El-Asri ise uygulamayı kürsüye çıkmayarak protesto etti. Kürsüde birinci için ayrılan yer boş kalırken, ikincilik kürsüsüne Polonyalı Dawid Kubiec, üçüncülük kürsüsüne ise Sylwester Lupiarz çıktı.El-Asri’nin protestosunun ardından açıklamada bulunan Organizasyon Komitesi, yarışın Almanların, Hollandalıların ya da Kenyalıların yarışı değil, vatanseverlerin yarışı olduğunu belirtti. Yarışa herkesin katılabileceğini ancak “patriotik karakter” taşıması nedeniyle para ödülünün yalnızca Polonyalılara verileceğini ifade eden Komite, kuralların baştan belli olduğunu, Faslı Abderrahim El-Asri’nin de yarış öncesi kuralları okuyup imzaladığı açıklamasında bulundu.Yarışın tek yabancı katılımcısı, aynı zamanda şampiyonu olan El-Asri ise konuya ilişkin bilgisi olmadığını, kuralları okumadan imzaladığını söyledi. Koşu yarışlarında elde ettiği dereceler neticesinde kazandığı paralarla geçimini sağladığını belirten Faslı koşucu, kendisine birincilik ödülü 1100 Zloty’nin ödenmeyeceğini öğrenince durumu protesto etti ve kürsüye çıkmadı. Kürsüde birinci için ayrılan yer boş kalırken, ikincilik kürsüsüne Polonyalı Dawid Kubiec, üçüncülük kürsüsüne ise Sylwester Lupiarz çıktı. El-Asri daha sonra adını kazananlar listesinden de sildirdi. Bunun üzerine yarışı ikinci olarak tamamlayan Kubiec birinciliğe, üçüncü olarak tamamlayan Lupiarz ikinciliğe, dördüncü olarak tamamlayan Rafal Czarnecki de üçüncülüğe yükseldi. Polonyalı koşuculara ödenen ödül miktarları ise şöyle: birincilik ödülü 1100 zloty (270 Euro), 900 zloty (215 Euro), 600 zloty (150 euro)İHA