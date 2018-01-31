Polonya'da pazar günü alışveriş yasağı

BATILI SÜPER MARKET ZİNCİRLERİ HEDEF

UZUN SAATLER DÜŞÜK ÜCRETE ÇALIŞTIRIYORLAR

'HERKESİN RAHAT BİR PAZAR GÜNÜ GEÇİRMEYE HAKKI VAR'

'ALMANYA VE AVUSTURYA'DA DA BÖYLE'

2020'DE PAZAR GÜNLERİ TÜMÜYLE KAPALI OLACAK

Nazlı Erdol

AB üyesi, iktidardaki muhafazakar eğilimli Hukuk ve'nin (PiS) tartışmalı icraatlarıyla gündemden düşmezken bu kez Cumhurbaşkanı, pazar günleri alışveriş ve ticareti büyük oranda kısıtlayan bir yasayı onayladı.Hükümet,venin birlikte hazırladığı yasayı imzalayan Duda, bunun çalışanların aile hayatına yardımcı olacağını söyledi. Ancak yasanın asıl hedef aldığı kesim olan Batılı süper market zincirlerinin, en büyük geliri pazar günü elde ettikleri için tepki göstermelerine kesin gözüyle bakılıyor.halkının çok çalışan kesimleri, genellikle pazar günlerini toplu alışveriş yapmaya ayırıyor. Bunun için de Batılı süper market zincirlerine yöneliyor. Ancak marketler, haftasonu çalışanları yok pahasına ücretlerle uzun saatler boyu çalıştırmakla eleştiriliyor.İmza töreninde, yasa sayesinde pazar günü market emekçilerinin dinlenme imkanına kavuşacağını ve çocukların anne babalarıyla daha fazla vakit geçirebileceğini söyleyen Duda, "Bu, pazar günleri dükkanlarını kapatanlar ile pazar günü dahi çalışarak tatil yapamayan kişilerin dayanışması. Pazar gününü çocukları, aileleri ile geçirmek herkesin hakkı. Herkesin rahat bir pazar günü geçirmeye hakkı vardır'' dedi.Ne zaman bir dükkana girse bu yüzden çalışanların kendisine teşekkür ettiğini anlatan Polonya Cumhurbaşkanı, büyük perakandecilerden 'anlayış' talep ederken uygulamalarını yeni yasaya uyarlamaları gerektiğini belirtti. Almanya ve Avusturya gibi AB ülkelerinde de benzer yasaların uygulandığını söyledi.Küçük prekendeciler, fırınlar, benzin istasyonları, çiçekçiler, otellerdeki dükkanlar ve sanatsal etkinlikleri için istisnalar getiren yasaya göre 1 Mart 2018'den itibaren ayda iki pazar dükkanlar ve marketler kapalı kalacak. 2019'da ayda sadece bir pazar günü açılabilecek dükkanlar ve marketler, 2020'de ise milli bayramlar haricinde pazar günleri hiç açılmayacak. Ancak bunun ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği tartışması da başladı.