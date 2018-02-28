Polonya’da soğuktan donan göl havada asılı kaldı

Nazlı Erdol

Şu sıralarsoğuklarıyla boğuşan’dakasabası yakınlarında bulunanalışılmadık bir olaya sahne oldu. Yağışlar nedeniyle su seviyesi gittikçe artan göl, yatağına sığmayarak taştı.Taşmanın etkisiyle yaklaşık 2.5 kilometrelik alana yayılan göl suyu ise son günlerde ülke çapında etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Ancak taştığı yerlerde boyu 1 metreyi bulan göl suları birkaç gün sonra çekildi.İşte bu çekilmenin ardından gölün donmuş yüzeyi, ağaçlara asılı kaldı. 20 santim kalınlığındaki buz tabakasının havada asılı kaldığı görüntüler ise kartpostalları aratmadı.