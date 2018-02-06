Polonya hükümeti İsrailli Bakanın ziyaretine karşı çıktı

Nazlı Erdol

Eğitim Bakanı'in, "soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısıyla ilgili sözlerine Polonya hükümetinden tepki geldi.İsrail gazetesi'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.ndan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisinin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.