Polonya hükümeti İsrailli Bakanın ziyaretine karşı çıktı

Polonya hükümetinin, İsrail Eğitim Bakanı Bennett'in ülkeyi ziyaret etmesine karşı çıktığı belirtildi

Polonya hükümeti İsrailli Bakanın ziyaretine karşı çıktı
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısıyla ilgili sözlerine Polonya hükümetinden tepki geldi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisinin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

AA
 


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