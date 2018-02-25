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POMEM sonuçları açıklandı! E Devlet 21. Dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası

21. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından Polis Akademisi Başkanlığı resmi sayfasında erişim sorunu yaşanmaya başladı. 21. Dönem POMEM Mülakat Sınavları 29 Ocak-10 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti

POMEM sonuçları açıklandı! E Devlet 21. Dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası
21. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Resmi web sayfası üzerinden adayları bilgilendiren Polis Akademisi Başkanlığı, Twitter üzerinden de duyuru yayımladı. POMEM sonuçlarının açıklanması ardından Polis Akademisi Başkanlığı resmi sayfası zaman zaman hata vermeye başladı. İşte sonuçlara ilişkin detaylar ve POMEM sonuç sorgulama sayfası


POMEM SONUÇ DUYURUSU


“21.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda lisans mezunu 7.218 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.”
 

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