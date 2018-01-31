Pompalı tüfekle kafe baskını: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde pompalı tüfek ile kafe basarak ateş eden şüpheliler, kafede oturan genç bir kızı yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Pompalı tüfekle kafe baskını: 1 yaralı
Olay, akşam saatlerinde merkez Hacı Mütahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak’ta yaşandı. İkindi saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada birbirlerine laf atan iki grup daha sonra olay yerinden ayrıldı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI


Aynı olayın devamında ise içinde dört kişinin olduğu araç sokak içerisinde bulunan bir kafenin önünde durdu. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi karşı grubun kafe içinde olduğunu düşünerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu kafenin giriş kısmında oturan 20 yaşındaki Teslime T. kafasına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Yaralanan Teslime genç kız ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR


Silahla ateş edilmesi ve kafede yaşanan panik ise saniye saniye kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafe önünde duran araçtan inen bir kişi eline aldığı pompalı tüfek ile ateş açarak kafeye giriyor, diğer üç zanlı ise arkadan takip ediyor. Bu esnada camın önünde oturan genç kız yaralanarak yere yığılıyor. Kafe içindeki bazı müşteriler sağa sola kaçışırken bazıları da şahsın elindeki tüfeği almaya çalışıyor. Kafeyi basan grup karşı tarafın içeride olmadığını anlayınca bölgeden yaya olarak kaçıyor.

Polis olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Özcan Saraç / İHA)


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