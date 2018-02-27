Popstar 2018 başlıyor!



'15 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTIK'



'DELİ SARAYLI OLDUM'



SUNUCU OSMANTAN ERKIR

Bülent Ersoy: Ne yapayım ciğerlerim üşüyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor (Bir zamanın yarışmacıları şimdi ne yapıyor?)

Popstar Alaturka 2018 hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Elif Bayram

Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından14 Mart’ta Kanal D’de seyircisiyle buluşacak. Akgün Otel’de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. “Her şey tatlı başlasın” diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti.‘Popstar’a 15 yıl önce, 2003’te başlamıştık” diyen Deniz Seki, “Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah” şeklinde konuştu.Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Bülent Ersoy ise “Deli saraylı oldum” sözleriyle arkadaşlarını güldürdü.da “Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans” açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunuüstleniyor.