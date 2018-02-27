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Popstar 2018 başlıyor!

Beş yıl önce ekrana veda eden ‘Popstar’ yarışması, yeniden başlıyor. Jüri üyeleri Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo, İstanbul elemelerinde bir araya geldi

27 Şubat 2018, Salı 10:46
Popstar 2018 başlıyor!
Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından Popstar, 14 Mart’ta Kanal D’de seyircisiyle buluşacak. Akgün Otel’de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. “Her şey tatlı başlasın” diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti. 


'15 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTIK'


‘Popstar’a 15 yıl önce, 2003’te başlamıştık” diyen Deniz Seki, “Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 gün önce mide küçültme ameliyatı olan 90&rsquo;dan 83 kiloya düşen <strong>Deniz Seki </strong>ise &ldquo;<em>Ameliyatla tüm yüklerimden arındım. Hazmedemediğim her şeyi yok ettim. Ekranda, gözünüzün önünde eriyeceğim</em>&rdquo; dedi.


'DELİ SARAYLI OLDUM'


Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Bülent Ersoy ise “Deli saraylı oldum” sözleriyle arkadaşlarını güldürdü.


SUNUCU OSMANTAN ERKIR


Can Bonomo da “Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans” açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunu Osmantan Erkır üstleniyor.


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