Popstar 2018 başlıyor!

Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından Popstar,
14 Mart’ta Kanal D’de seyircisiyle buluşacak. Akgün Otel’de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo
, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. “Her şey tatlı başlasın” diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti.
'15 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTIK'
‘Popstar’a 15 yıl önce, 2003’te başlamıştık” diyen Deniz Seki, “Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah” şeklinde konuştu.
'DELİ SARAYLI OLDUM'
Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Bülent Ersoy ise “Deli saraylı oldum” sözleriyle arkadaşlarını güldürdü.
Can Bonomo
SUNUCU OSMANTAN ERKIR
da “Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans” açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunu Osmantan Erkır
üstleniyor.
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