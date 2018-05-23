Popstar 2018 yarışmasının birincisi belli oldu

10 haftadır izleyenleri ekrana kilitleyen Popstar 2018 yarışmasında rakiplerini sergilediği performansla geride bırakan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük ödül 50 bin liranın sahibi oldu. Batuhan Öztürk ikinci oldu. Programın final gecesinde 2 şarkı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan almayı başardı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sonucun açıklanmasıyla sevinç gözyaşlarına boğulan Zülüfoğlu, sevincini ailesi ve 4 jüri üyeleriyle paylaştı.

SALİH ZÜLÜFOĞLU KİMDİR?

Salih Zülüfoğlu'nun doğum yeri Bursa.. İki kardeşi bulunan Salih, 23 yaşında, evli ve bir çocuk babası... Salih Daha önce de Yetenek Sizsiniz ve X Faktor yarışmasına da katılmıştı.

Yarışma öncesindeki tanıtımda açıklamalar yapan Salih Zülüfoğlu, “Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah bende böyle sahnelerde olurdum. İnşallah bende böyle şarkılar okurum. İnşallah bende bir gün ünlü olurum. Bende şimdi Popstar sahnesinde olacağım” şeklinde konuştu.