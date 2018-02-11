Popstar Alaturka 2018 hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

JÜRİLER: BÜLENT ERSOY, ARMAĞAN ÇAĞLAYAN, CAN BONOMO, DENİZ SEKİ

Popstar Alaturka eleme yapılacaklar yerler ve tarihleri:

Popstar Alaturka fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Popstar Alaturka kazananları kimler?

Çiğdem Saltık

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarındanekranlara dönüyor.efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor.yarışmasıekranlarında seyirciyle buluşacak.Geçen yıllarda Osmantan Erkırın sunduğu Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığıyarışmasının, 7 Mart 2018 Çarşamba günü başlayacağı, jüride iseve'nun yer alacağı iddialar arasında.15 Şubat Perşembe Edirne Altunhan Otel17 Şubat Cumartesi Adana Ramada Suıtes Adana18 Şubat Pazar Ankara Ataköşk Hotel24 Şubat Cumartesi İzmir Ramada Plaza İzmir25 Şubat Pazar İstanbul Akgün İstanbul Hotel2006'dan 2009'a kadar sezon boyunca yapılan'nın ilk jürileri Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'ti.Bülent Ersoy'un kadrodan hiç ayrılmadığı Popstar Alaturka'da bir dönem Gülben Ergen ve Metin Akpınar jürilik yaptı.Son olarak 2013'de yayınlanan yarışmanın Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un yanındaki jürileri Serdar Ortaç ve Demet Akalın'dı.Hasret / Tarih :07 Ocak 2007 - 1. SezonErhan / Tarih :30.Nisan.2007 -2. SezonUtku / Tarih :16 Haziran 2007 - 1/2 Sezon BestHarun / Tarih :14 Aralık 2007 - 3. Sezonİhsan / Tarih :27 Nisan 2008 - 4. SezonMehtap / Tarih :13 Haziran 2008 - 3/4 Sezon BestHüseyin / Tarih :16 Kasım 2008 - 5. SezonMurat / Tarih :13 Kasım 2009 - 6. Sezon