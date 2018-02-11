Popstar Alaturka 2018 hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka
ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka
efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka
yarışması Kanal D
ekranlarında seyirciyle buluşacak.
JÜRİLER: BÜLENT ERSOY, ARMAĞAN ÇAĞLAYAN, CAN BONOMO, DENİZ SEKİ
Geçen yıllarda Osmantan Erkır'
ın sunduğu Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka
yarışmasının, 7 Mart 2018 Çarşamba günü başlayacağı, jüride ise Bülent Ersoy
, Armağan Çağlayan
, Deniz Seki
ve Can Bonomo
'nun yer alacağı iddialar arasında.
Bülent Ersoy - Armağan Çağlayan - Deniz Seki - Can Bonomo
Popstar Alaturka eleme yapılacaklar yerler ve tarihleri:
15 Şubat Perşembe Edirne Altunhan Otel
17 Şubat Cumartesi Adana Ramada Suıtes Adana
18 Şubat Pazar Ankara Ataköşk Hotel
24 Şubat Cumartesi İzmir Ramada Plaza İzmir
25 Şubat Pazar İstanbul Akgün İstanbul Hotel
Popstar Alaturka fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
2006'dan 2009'a kadar sezon boyunca yapılan Popstar Alaturka
'nın ilk jürileri Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'ti.
Bülent Ersoy'un kadrodan hiç ayrılmadığı Popstar Alaturka'da bir dönem Gülben Ergen ve Metin Akpınar jürilik yaptı.
Son olarak 2013'de yayınlanan yarışmanın Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un yanındaki jürileri Serdar Ortaç ve Demet Akalın'dı.
Popstar Alaturka kazananları kimler?
Hasret / Tarih :07 Ocak 2007 - 1. Sezon
Erhan / Tarih :30.Nisan.2007 -2. Sezon
Utku / Tarih :16 Haziran 2007 - 1/2 Sezon Best
Harun / Tarih :14 Aralık 2007 - 3. Sezon
İhsan / Tarih :27 Nisan 2008 - 4. Sezon
Mehtap / Tarih :13 Haziran 2008 - 3/4 Sezon Best
Hüseyin / Tarih :16 Kasım 2008 - 5. Sezon
Murat / Tarih :13 Kasım 2009 - 6. Sezon
Çiğdem Saltık