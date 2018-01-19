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Porno yıldızı Stormy Daniels: Donald Trump'la beraber olduğumuzda çocuğu yeni doğmuştu

Donald Trump'ın 2006 yılından 2010 yılına kadar ilişkisi olduğu iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'in yayınlanmayan röportajındaki ifadeler ortaya çıktı

Porno yıldızı Stormy Daniels: Donald Trump'la beraber olduğumuzda çocuğu yeni doğmuştu
ABD Başkanı Donald Trump 2006 yılında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels, ilişkisinin detaylarını anlattı. Stormy Daniels takma ismiyle tanınan Stephanie Clifford'un In Touch Weekly Dergisi'ne 2011 yılında verdiği röpoportajın Trump cephesinden gelen tehditler üzerine yayımlanamadığı iddia edildi.


YALAN MAKİNESİNE GİRDİ


Ancak Stormy Daniels'in dergiyle yaptığı röportaj sızdırıldı. Ünlü porno yıldızı bu röportajda yatak sırlarını anlattı ardından da yalan makinesine girdi. Hürriyet'in haberine göre dergi çalışanları Stormy Daniels'in doğruyu söylediğini yalan makinesi sayesinde anladı. Röportaja göre Daniels, Trump’un yaşına uygun bir performans gösterdiğini ifade etti. O sırada yeni çocuğu olan Trump ile defalarca görüştüğünü ve korunmasız bir şekilde birlikte olduklarını belirten porno yıldızı, 2006’da başlayan ilişkinin 2010’a kadar sürdüğünü iddia etti.

İlk olarak Wall Street Journal Gazetesi'nin duyurduğu haber, ABD'de büyük sansasyon yarattı. Habere göre, Trump'ın ekibi başkanlık seçimlerinden bir ay önce porno yıldızı Daniels’a sus payı olarak 130 bin dolar ödedi.

Daniels, kendisine atfedilen röportajda, Trump’ın kendisini kızı İvanka’ya benzettiğini de öne sürdü: “Bir keresinde dikkat edilmesi gereken biri olduğumu, kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi”.



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