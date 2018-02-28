Porsche 911 GT3 RS geliyor!

Adem Özdoğan

Almanya merkezli spor otomobil üreticisi, mevcut 911 platformuna dayanan ikinci nesilmodelini tanıttı. Eylül ayında piyasaya çıkacak olan GT3 RS, 911 serisinin son otomobili olabilir. Birinci nesil GT3 RS’nin 393 beygirlik 4.0 litrelik V6 motoru üzerinden revize edilen yeni motor 8250 rmp’degüç üretiyor.Bu güçlü motor mevcut mevcut modelde de kullanılan yedi vitesli PDK çift kavramalı otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Ek bir manuel şanzıman seçeneği ise sunulmayacak. Yeni, 0-100 km/s hıza 0.1 saniyelik bir iyileştirmeylede çıkabiliyor. Ayrıcamaksimum hıza ulaşabiliyor. Tüm bu değişikliklerle birlikte 911 GT3 RS, Almanyayarış pistindeki testini birinci nesil modele göre 10 saniye farkla tamamladı.Yeni modelin şasisinde yapılan bir takım değişikliklerdemodeli baz alındı. Ayrıca motorun soğumasına yardımcı olmak amacıyla karbon fiber kaput kullanılırken çatıda oldukça hafif olan magnezyum alaşımı kullanılmış. Ancakadlı opsiyonel bir paketle otomobilde karbon fiber çatı ve magnezyum jantlar tercih edilebilir. Bu da otomobili 29 kg kadar hafifletecektir. Tüm bu değişikliklerin yanında aslen bir yarış otomobili olan GT3 RS’dekuvvetini iyileştirmek için bir dizi aerodinamik tasarım değişikliğine gidilmiş.