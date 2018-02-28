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Porsche 911 GT3 RS geliyor!

Porsche AG proje sorumlusu Andreas Preuninger yaptığı açıklamada “Hava kısıtlayıcıları olmadan motorun çalışmasına izin verilirse, motor 600 beygir gücü aşabilir” dedi

Porsche 911 GT3 RS geliyor!
Almanya merkezli spor otomobil üreticisi Porsche, mevcut 911 platformuna dayanan ikinci nesil 911 GT3 RS modelini tanıttı. Eylül ayında piyasaya çıkacak olan GT3 RS, 911 serisinin son otomobili olabilir. Birinci nesil GT3 RS’nin 393 beygirlik 4.0 litrelik V6 motoru üzerinden revize edilen yeni motor 8250 rmp’de 513 beygir güç üretiyor.

Bu güçlü motor mevcut mevcut modelde de kullanılan yedi vitesli PDK çift kavramalı otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Ek bir manuel şanzıman seçeneği ise sunulmayacak. Yeni 911 GT3 RS, 0-100 km/s hıza 0.1 saniyelik bir iyileştirmeyle 3.2 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca 312 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Tüm bu değişikliklerle birlikte 911 GT3 RS, Almanya Nürburgring yarış pistindeki testini birinci nesil modele göre 10 saniye farkla tamamladı.

Yeni modelin şasisinde yapılan bir takım değişikliklerde GT2 RS modeli baz alındı. Ayrıca  motorun soğumasına yardımcı olmak amacıyla karbon fiber kaput kullanılırken çatıda oldukça hafif olan magnezyum alaşımı kullanılmış. Ancak Weissach adlı opsiyonel bir paketle otomobilde karbon fiber çatı ve magnezyum jantlar tercih edilebilir. Bu da otomobili 29 kg kadar hafifletecektir. Tüm bu değişikliklerin yanında aslen bir yarış otomobili olan GT3 RS’de downforce kuvvetini iyileştirmek için bir dizi aerodinamik tasarım değişikliğine gidilmiş.
 

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