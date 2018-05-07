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Porsche Cayenne E-Hybrid yollarda!

Porsche Cayenne E-Hybrid, mevcut modelde olduğu gibi Audi Q8, Lamborghini Urus ve Bentley Bentayga modellerinde de kullanılan VW Group’a ait MLB platformu üzerine inşa edildi

Porsche Cayenne E-Hybrid yollarda!
Alman otomotiv devi Porsche, merakla beklenen elektrikli SUV modelini piyasaya çıkardı. Porsche, büyük rağbet gören Cayenne SUV serisini üçüncü nesil Cayenne E-Hybrid ile genişletti. Yeni Cayenne E-Hybrid, mevcut modele kıyasla çok daha yüksek performans ve verime sahip. Ayrıca, markanın Panamera 4 E-Hybrid modelinde kullanılan PHEV teknolojisini kullanıyor.
Porsche, üçüncü nesil Cayenne’de daha çok powertrain noktasında bir takım  iyileştirmeler gerçekleştirmiş. Mevcut modelde kullanılan 10.8 kWh kapasiteli lityum-iyon piller 14.1 kWh kapasiteli olanlarla değiştirilmiş. Standart 230 V gücünde bir elektrik bağlantısı ile 7 saat 48 dakikalık bir sürede tamamen şarj olan piller isteğe bağlı 7.2 kW’lık şarj aleti ile 2 saat 18 dakikada şarj oluyor. Ayrıca aracın şarj ve durumu Porsche Connect uygulaması ile uzaktan izlenebilir. Tüm bu iyileştirmeler ile birlikte aracın elektrikli menzili 44 km’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra Cayenne E-Hibrid sadece elektrik motorunu kullanarak 135 km/s hıza ulaşabiliyor.
 
Porsche Cayenne E-Hybrid için bazı teknik özellikler:

Motor: 3.0 litrelik turboşarjlı V8 benzinli (335 beygir) + 100 kW elektrik motoru (135 beygir)
Güç: 5250- 6.400 devirde 470 beygir
Tork: 1000-3750 devirde 700 nM
Şanzıman: Sekiz ileri vitesli Tiptronic S otomatik şanzıman
Brüt Ağırlık: 2.295 kg
Maksimum Hız: 253 km/s
0-100 km/s hızlanma: 5 saniye
Ortalama yakıt tüketimi: 3.2-3.4 litre/ 100 km
CO2 emisyon değeri: 72-78 g/km
Fiyat: Almanya için 67.128 avrodan başlayan fiyatlarla
 

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