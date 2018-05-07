Porsche Cayenne E-Hybrid yollarda!

Adem Özdoğan

Alman otomotiv devi, merakla beklenen elektriklimodelini piyasaya çıkardı. Porsche, büyük rağbet gören Cayenne SUV serisini üçüncü nesil Cayenne E-Hybrid ile genişletti. Yeni, mevcut modele kıyasla çok daha yüksek performans ve verime sahip. Ayrıca, markanınmodelinde kullanılanteknolojisini kullanıyor.Porsche, üçüncü nesil’de daha çoknoktasında bir takım iyileştirmeler gerçekleştirmiş. Mevcut modelde kullanılankapasiteli lityum-iyon pillerkapasiteli olanlarla değiştirilmiş. Standart 230 V gücünde bir elektrik bağlantısı ile 7 saat 48 dakikalık bir sürede tamamen şarj olan piller isteğe bağlı 7.2 kW’lık şarj aleti ile 2 saat 18 dakikada şarj oluyor. Ayrıca aracın şarj ve durumuuygulaması ile uzaktan izlenebilir. Tüm bu iyileştirmeler ile birlikte aracın elektrikli menzili 44 km’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra Cayenne E-Hibrid sadece elektrik motorunu kullanarakhıza ulaşabiliyor.3.0 litrelik turboşarjlı V8 benzinli (335 beygir) + 100 kW elektrik motoru (135 beygir)5250- 6.400 devirde 470 beygir1000-3750 devirde 700 nMSekiz ileri vitesli Tiptronic S otomatik şanzıman2.295 kg253 km/s5 saniye72-78 g/kmAlmanya için 67.128 avrodan başlayan fiyatlarla