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Porsche'lu fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi

Porsche'lu fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi. Çok sayıda gayrimenkul ve lüks otomobil ile banka hesaplarına el konulan şebekenin lideri Hakan A., gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemeye çalıştı

28 Aralık 2017, Perşembe 14:47
Porsche'lu fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi
İstanbul’da tehditle senet imzalattırdıkları kadınları  fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye gönderildi.


15 ARALIK'TA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tehditle senet  imzalattırılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik 15 Aralık’ta  düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 

8 ARAÇ VE 56 GAYRİMENKULE EL KONULDU


Sağlık kontrolünden geçirilen ve organize suç örgütü elebaşı Hakan A’nın da arasında bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen 8 araca ve 56 gayrimenkule de el konulduğu öğrenildi.



 

YÜZÜNÜ GİZLEMEK İSTEDİ


Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.’nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şebekeye mensup 12 kişi, adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (İHA)

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