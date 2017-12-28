Porsche'lu fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi



15 ARALIK'TA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

8 ARAÇ VE 56 GAYRİMENKULE EL KONULDU

YÜZÜNÜ GİZLEMEK İSTEDİ

Fuhuş baronunun yıllık kazancı 2 milyon lira!

Adem Özdoğan

İstanbul’da tehditle senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye gönderildi.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tehditle senet imzalattırılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik 15 Aralık’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen ve organize suç örgütü elebaşı Hakan A’nın da arasında bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen 8 araca ve 56 gayrimenkule de el konulduğu öğrenildi.Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.’nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şebekeye mensup 12 kişi, adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (İHA)