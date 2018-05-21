Geçtiğimiz hafta Audi’nin A6 ve A7 sedan modelleri ile başlayan geri çağırma akımı Avrupa’da hız kesmeden sürüyor. Bugün sabah saatlerinde açıklama yapan Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), Alman otomotiv endüstrisinin bayrak taşıyıcı markalarından Porsche’nin Cayenne ve Macan SUV modellerinde kullanılan dizel motorlarda yasa dışı yazılım bulunduğunu açıkladı.

Düzeltme için geri çağrılan yaklaşık 60.000 aracın 6.755 adedi 3.0 litrelik V6 motora sahip olan Cayenne‘den oluşurken büyük bir kısmı 52.831 adet ile 4.2 litrelik V8 motora sahip olan Macan modelinden oluşuyor. Geri çağrılan araçların tamamı 2015-2016 üretim yıllarına ait olanlar. İşin ilginç yanı ise bu araçlarda kullanılan motorların tamamının Euro 6 emisyon standartları ile üretilmiş olması. Ayrıca araçlarda kullanılan motorların tamamının VW Group alt kuruluşlarından Audi tarafından üretildiğini belirtmekte fayda var.

Volkswagen Group, 2015 yılında meydana gelen dieselgate skandalının kötü izlerini silmek için her ne kadar büyük bir çaba sarf etse de otomotiv devi emisyon hile skandallarından bir türlü kurtulamıyor.



