Portekiz'de Ali Koç sesleri

"FENERBAHÇE YENİDEN KUPA KAZANMAK İSTİYOR"

Erdinç Şahin

’deayında yapılacak başkanlık seçimi için artık geri sayıma geçildi. Şu anda resmi olarak adaylığı açıklayan tek isim olançalışmaları ve açıklamaları uluslar arası anlamda da yankı uyandırdı.geçtiğimiz günlerde yaptığı “büyük kulüpleri gibi bir yapı kurmak yerinegibi bir yapı kurabiliriz” açıklamaları Portekiz’de büyük ilgi gördü.ünlü gazetelerinden, “’nin başkanlık seçimlerinde “ başlığıyla öne çıktı.’nin başkan adayı olduğu belirtilirken, ortaya koyduğu kulüp modelininolduğu ve buna yönelik açıklamalar yaptığı vurgulandı.artık yeniden kupalar kazanmak istediği, 2014’ten beri kulübün kupa kazanamadığı da habere eklendi.