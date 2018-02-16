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Portekiz'de Ali Koç sesleri

Fenerbahçe’de şu an başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan tek resmi isim olan Ali Koç’un ‘Benfica’ örneği Portekiz’de de yankı uyandırdı.
 

Portekiz'de Ali Koç sesleri
Fenerbahçe’de Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için artık geri sayıma geçildi. Şu anda resmi olarak adaylığı açıklayan tek isim olan Ali Koç’un çalışmaları ve açıklamaları uluslar arası anlamda da yankı uyandırdı. 
 
Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı “Avrupa’nın büyük kulüpleri gibi bir yapı kurmak yerine Shakhtar Donetsk ve Benfica gibi bir yapı kurabiliriz” açıklamaları Portekiz’de büyük ilgi gördü. Portekiz’in ünlü gazetelerinden O Jogo, “Benfica, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinde “ başlığıyla öne çıktı. 
 

"FENERBAHÇE YENİDEN KUPA KAZANMAK İSTİYOR"

 
Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başkan adayı olduğu belirtilirken, ortaya koyduğu kulüp modelinin Benfica olduğu ve buna yönelik açıklamalar yaptığı vurgulandı. Fenerbahçe’nin artık yeniden kupalar kazanmak istediği, 2014’ten beri kulübün kupa kazanamadığı da habere eklendi. 


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