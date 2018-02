Portekiz’in cennet adasında, ABD’nin eski üssü nedeniyle kanserden ölümler arttı

'BİR ŞEYLER, MAHSÜLLERİN YANMASINA NEDEN OLUYOR'

’nin’deki askeri varlığı yerel halk için trajik sonuçlara neden oldu. Ruptly’ye göre ABD’nin Portekiz’in Terceira adasındaki Lajes askeri üssü civarlarında kanser vakalarında ve bu sebeple yaşanan ölümlerde artış gözlendi. Ruptly’ye konuşan Portekizli bilim insanları, hastalıklara neden olan toprak kirliliğinin nedeninin açıklanamadığını belirtiyor. Soğuk Savaş döneminden beri ABD’nin bölgeye gizlice nükleer silah konuşlandırdığından şüphelenen Portekizliler ise olayla ilgili inceleme başlatılmasını istiyor.ABD de üsteki askerler arasındaki ölüm oranının yüksek olması nedeniyle adaya 1990’lı yıllarda özel bir komisyon göndermişti, ancak komisyonun araştırmalarının sonucu gizleniyor. Bu sebepten ada halkı, ABD’ye karşı bir öfke duyuyor ve olanlar için bir bedel ödemesi gerektiğini savunuyor.RT’ye konuşan Terceira adasındakibölgesinin eski Belediye Başkanı Carlos Lima “'America First', yani 'Ülkem her şeyden önce gelir' diyor. Ancak burada ada önce, ABD sonra gelir” ifadelerini kullandı.Adada, çevresel sorunların bir sembolü haline gelen Bald Hill’e (Kel Tepe) dikkat çeken Lima, bölgedeki çiftçilerin tepede bir şeyler yetiştirmek için yıllardır çalışmalar gerçekleştirdiğini ancak hiçbir sonuç alamadığını belirtti.Lima “Bizim topraklarımızı bir düşünün, normalde bir şey ekmesek de her şey yetişiyor. Ancak tepede durum böyle değil. Bizim bilmediğimiz bir şey mahsülleri yanmasına neden oluyor” dedi. Nitekim, tepenin etrafında ABD’nin üssünün kalıntıları bulunuyor.Portekizli sivil aktivist Markush Fagundesh de durumu parlamentoya taşımak istiyor. Ancak hukuki dayanak eksikliği nedeniyle kapsamlı bir soruşturma başlatılamıyor. Adadaki kirlilik oranı, standartların üstüne çıkmasına rağmen, Portekiz’de soruşturmanın önünü açacak çevre ile ilgili bir yasa yok. Fagundesh “Bir sorun var ve buna ABD’nin üssünün neden olduğuna hiç şüphe yok. Olanların sorumlusu ABD, kayıplarımızı telafi etmeli” ifadelerini kullandı.Lizbon Sağlık Yüksek Okulu’ndan Profesör Norberto Messias da yaşananların bir tesadüf olmadığını savunuyor. Messias “Buradaki halkın genleri, kültürü, yeme alışkanlıkları diğer Portekizliler gibi. Tek fark burada ABD’nin Lajes üssünün yarattığı kirliliğin olması” dedi.Lajes üssü, Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından, ABD uçakları için yakıt ikmal ihtiyacı devam etmesine rağmen 1994’te resmi olarak kapatılmıştı. Ancak Portekizli internet kullanıcılarına göre ada ile ABD arasındaki ilişkiler devam ediyor. Üssün kapatılmasına rağmen ABD nedeni belli olmayan bir şekilde, ada bütçesine destek veriyor.Bu bağlamda konuşan Portekizli araştırmacı gazeteci Nuno Simash Washington’ın Portekiz hükümeti ile adaya nükleer silah konuşlandırma yönünde gizli bir anlaşma imzaladığını savundu.Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev de ABD’nin dünyadaki askeri üslerinin skandalları beraberinde getirdiğini söyledi. Yevseyev şu açıklamaları yaptı: “ABD, 2005 yılında Özbekistan’daki üssünü kapatmıştı. Bunun nedeni olarak çevreye verilen zarar gösterilmişti. Bu açıklamayı yapmak kolay. Ancak ekolojik standartları korumak için düşünüp bir yapı temizleme sistemi kurulmalı, ancak buna genellikle dikkat edilmiyor."