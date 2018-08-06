Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Portekiz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle ülkenin birçok bölgesinde yangınlar çıktı. Yangınların en etkili olduğu Algarve bölgesine bağlı Monchique’deki yangınları söndürmek için 800’den fazla itfaiye eri ve 12 yangın söndürme uçağı görevlendirildi. Portekiz Polis ve Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Monchique’de bin hektar orman yanarken, 9 kişi yaralandı ve 100 aile tahliye edildi.

Öte yandan, sıcaklıkların 47 dereceye ulaştığı Portekiz’in Estremoz, Alvega ve Odemira bölgelerindeki yangınlardan dolayı çevrede yaşayan halk tahliye edildi.

İHA