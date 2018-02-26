Portekiz Quaresma'yı konuşuyor!

Erdinç Şahin

derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve 3-1'lik galibiyeti getiren, ülkesi Portekiz'de de geniş yankı uyandırdı.Yıldız futbolcunun başarılı performansıbasınında epeyce yer buldu. Record Gazetesi, internet sitesi üzerinden Quaresma'nın trivela golünü özel olarak verip, "'a zafere taşıdı, başrole çıktı" denildi. Observador sitesi de, "'a bir Fenerbahçe derbisi zaferi verdi" yorumunda bulundu.A Bola Gazetesi de, "karşısındaki geri dönüşü ve zaferindevardı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Quaresma'nın şık trivelası ve gol anı videolarla verildi.O Jogo'da ise, "İstanbul derbisinin kralı Quaresma" başlığı atıldı. Portekizli yıldızın attığı 2 gole vurgu yapıldı. Öte yandan, Portekiz'deki tüm haber sitelerinde Ricardo Quaresma'nın gollerinin videoları paylaşıldı, oldukça beğeni topladı.