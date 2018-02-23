Porto’da Alex Telles depremi

Erdinç Şahin

’nun3-1 yendiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyenkötü haber geldi.Alex Telles’in yapılan ilk kontrollerden sonra durumunnun ciddi olduğu ortaya çıktı.Portekiz basınında yer alan haberlerde bu sezon Avrupa’nın en çok asist yapan isimleri arasında yer alan’in neredeyse sezonu kapattığı belirtildi. Sol dizinde problem olan Brezilyalı yıldız oyuncunun tedaviye hızlı yanıt verse bile en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Porto’nun Estoril ile oynadığı maçın 58. dakikasında sakatlanan Alex Telles, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.