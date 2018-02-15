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Porto - Liverpool maç özeti: 5 - 0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Porto ile İngiltere ekibi Liverpool karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao'da oynana mücadeleyi Liverpool 5-0 kazandı ve rövanş mücadelesi öncesi tur içinbüyük avantaj sağladı

15 Şubat 2018, Perşembe 04:26
Porto - Liverpool maç özeti: 5 - 0
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u ağırladı.

Mücadeleyi baştan sona önde götüren ekip Liverpool oldu ve Klopp'un öğrencileri stadio do Dragao'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanarak rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj sağladı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 25, 53 ve 85'te Sadio Mane, 29'da Salah ve 69. dakikada Roberto Firmono kaydetti. Mücadeleye Liverpool'un yıldız ismi Mane damga vurdu.Maçta hat-trick yaparak Senegalli oyuncu farkını ortaya koydu.

Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak


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