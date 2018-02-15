Porto - Liverpool maç özeti: 5 - 0

İdil Janet Demiray

son 16 turu ilk maçında Portekiz temsilcisisahasında İngiliz ekibi'u ağırladı.Mücadeleyi baştan sona önde götüren ekip Liverpool oldu ve Klopp'un öğrencileri stadio do Dragao'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanarak rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj sağladı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 25, 53 ve 85'te Sadio Mane, 29'da Salah ve 69. dakikada Roberto Firmono kaydetti. Mücadeleye Liverpool'un yıldız ismi Mane damga vurdu.Maçta hat-trick yaparak Senegalli oyuncu farkını ortaya koydu.Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta'da oynanacak