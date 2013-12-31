Posta.com.tr ekibi mutlu yıllar diler!

Biz gazeteciler bazı yıllar için “Ne yıldı ama…” tabirini kullanırız. 2013 için bu tabir bile az gelir aslında. 1 Ocak 2013’ten, 31 Aralık 2013’e kadar gündemin bir dakika bile durmadığı, günde yaklaşık 50-55 ayrı manşetin çıktığı bir yıldı. Öyle çok şey yaşadık ki bazılarını çoktan unuttuk bile. Mesela Galatasaray Üniversitesi yandı hatırlıyor musunuz? Zihninizi biraz tazelemek için Medya takip Merkezi’nin katkılarıyla aşağıda 2013’te en çok konuştuğumuz olayları sıralamak istiyorum.

1 - Mısır ve Suriye konuları

2 - Gezi parkı eylemleri

3- Ergenekon ve Balyoz davaları

4- Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

5- Demokratikleşme paketinin açıklanması

6- Çözüm süreci ve akil insanlar

7- Akdeniz Oyunları

8- AKP-Cemaat dershane tartışması

9- ODTÜ eylemleri

10- Reyhanlı saldırısı ve Türkiye'nin bazı silahlı gruplarla ilişkisinin tartışılması

11- Erdoğan ile Barzani'nin Diyarbakır buluşması

12- Marmaray'ın açılışı

13- T.C. ibaresinin kaldırılması

14 - İmralı ile yapılan görüşmeler (Barış süreci)

15-"Kızlı-erkekli" tartışması

16 - Lübnan’da kaçırılan Türk pilotları

17- Alkol satışına sınırlama ve milli içki tartışması

18 -1 Mayıs kutlamaları

19- Yerel seçimlerde adaylık süreçleri

20- İmralı tutanaklarının sızdırılması

21- Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yaşanan patlama

22- Nevruz Kutlamaları

23- Patriot Füzelerinin yerleştirilmesi

24- Meclis'te başörtülü kadın milletvekilleri

25- ABD Büyükelçiliği’ndeki patlama

26- Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın

26- 2020 Olimpiyat adaylığı

27- Sürpriz Kabine

28 -Balbay'ın tahliyesi

Posta.com.tr ekibi olarak tüm bu olaylardan sizi haberdar ettik. Genç ve haberci refleksine sahip ekibimizle bu haberleri sizlere ilk olarak biz duyurduk. Ayrıntılarını yine bizden öğrendiniz. 2014’te de sizin desteğinizle aynı heyecan ve dinamizmle haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2014’te iki ayrı seçim yaşayacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Mart’taki yerel seçimlerde de, Temmuz’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine en doğru, en hızlı haberi posta.com.tr’de bulacaksınız.

Hepinizin yeni yılını kutluyorum, herkese başarılı, mutlu, sağlıklı ve aşk dolu bir yıl diliyorum.

Posta.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz

