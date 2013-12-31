Posta.com.tr ekibi mutlu yıllar diler!
Posta.com.tr ekibi mutlu yıllar diler!
Biz gazeteciler bazı yıllar için “Ne yıldı ama…” tabirini kullanırız. 2013 için bu tabir bile az gelir aslında. 1 Ocak 2013’ten, 31 Aralık 2013’e kadar gündemin bir dakika bile durmadığı, günde yaklaşık 50-55 ayrı manşetin çıktığı bir yıldı. Öyle çok şey yaşadık ki bazılarını çoktan unuttuk bile. Mesela Galatasaray Üniversitesi yandı hatırlıyor musunuz? Zihninizi biraz tazelemek için Medya takip Merkezi’nin katkılarıyla aşağıda 2013’te en çok konuştuğumuz olayları sıralamak istiyorum.
1 - Mısır ve Suriye konuları
2 - Gezi parkı eylemleri
3- Ergenekon ve Balyoz davaları
4- Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu
5- Demokratikleşme paketinin açıklanması
6- Çözüm süreci ve akil insanlar
7- Akdeniz Oyunları
8- AKP-Cemaat dershane tartışması
9- ODTÜ eylemleri
10- Reyhanlı saldırısı ve Türkiye'nin bazı silahlı gruplarla ilişkisinin tartışılması
11- Erdoğan ile Barzani'nin Diyarbakır buluşması
12- Marmaray'ın açılışı
13- T.C. ibaresinin kaldırılması
14 - İmralı ile yapılan görüşmeler (Barış süreci)
15-"Kızlı-erkekli" tartışması
16 - Lübnan’da kaçırılan Türk pilotları
17- Alkol satışına sınırlama ve milli içki tartışması
18 -1 Mayıs kutlamaları
19- Yerel seçimlerde adaylık süreçleri
20- İmralı tutanaklarının sızdırılması
21- Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yaşanan patlama
22- Nevruz Kutlamaları
23- Patriot Füzelerinin yerleştirilmesi
24- Meclis'te başörtülü kadın milletvekilleri
25- ABD Büyükelçiliği’ndeki patlama
26- Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın
26- 2020 Olimpiyat adaylığı
27- Sürpriz Kabine
28 -Balbay'ın tahliyesi
Posta.com.tr ekibi olarak tüm bu olaylardan sizi haberdar ettik. Genç ve haberci refleksine sahip ekibimizle bu haberleri sizlere ilk olarak biz duyurduk. Ayrıntılarını yine bizden öğrendiniz. 2014’te de sizin desteğinizle aynı heyecan ve dinamizmle haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.
Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2014’te iki ayrı seçim yaşayacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Mart’taki yerel seçimlerde de, Temmuz’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine en doğru, en hızlı haberi posta.com.tr’de bulacaksınız.
Hepinizin yeni yılını kutluyorum, herkese başarılı, mutlu, sağlıklı ve aşk dolu bir yıl diliyorum.
Posta.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz