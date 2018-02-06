Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

HALUK YILDIRIM: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Erdinç Şahin

Millilerimiz B Grubu'nda yer alırkenile eşleşti."A Milli Kadın Takımımız, her zaman yakalamış olduğu başarılarla bizleri gururlandırıyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek'nda yine Ay Yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek; Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz."