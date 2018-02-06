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Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
 

06 Şubat 2018, Salı 16:27
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Millilerimiz B Grubu'nda yer alırken, Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti.
 

HALUK YILDIRIM: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"


Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kura çekiminin ardından şu açıklamaları yaptı;

"A Milli Kadın Takımımız, her zaman yakalamış olduğu başarılarla bizleri gururlandırıyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası'nda yine Ay Yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek; Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz."


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