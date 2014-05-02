Potanın şampiyonu Pazartesi belli olacak

Fenerbahçe, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali 4. maçında Galatasaray Odeabank'ı 71-65 mağlup ederek seride durum 2-2'ye geldi.

Şampiyonu belirleyecek serinin son maçı 5 Mayıs Pazartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

4.PERİYOT



- Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi 71-65

- Karşılaşmada son saniyeler.... 69-63

- Galatasaray farkı azalttı. 67-63

- Karşılaşmada son 4 dakika... 63-54

- Fenerbahçe farkı açtı. 57-54

- Fenerbahçe ilk kez öne geçti... 53-52

- Son çeyrek sarı kırmızlıların sayısı ile başladı. 49-52

3.PERİYOT



- Üçüncü çeyrek G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi. 49-50

- Birsel'in üçlüğü ile F.Bahçe skoru eşitledi. 47-47

- Üçüncü çeyrekte son 2 dakika... 44-47

- F.Bahçe üst üste bulduğu sayılarla yine farkı kapattı. 44-46

- İkinci yarı G.Saray'ın üçlüğü ile başladı. 31-39



2.PERİYOT



- İlk yarı Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğü ile sona erdi 31-36

- İlk yarıda son 1 dakika... 31-36

- Fenerbahçe açılan farkı yeniden kapattı. 29-34

- Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla farkı kapattı. 22-28

- Galatasaray hemen cevap verdi. 14-26

- İkinci çeyrek F.Bahçe'nin sayısı ile başladı. 14-24



1.PERİYOT



- İlk çeyrek Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi 12-24

- Galatasaray üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. 10-21

- İlk molaya Galatasaray önde girdi. 8-10

- Ve sarı kırmızılılar skoru eşitledi. 8-8

- F.Bahçe üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. 8-4

- Galatasaray'da kullanılan iki serbest atış da isabetli 4-4

- Sarı lacivertliler öne geçti 4-2

- Skora denge geldi şimdi 2-2

- Ve maçın ilk sayısı sarı kırmızlılardan 0-2

- Hava atışında hücuma çıkan Fenerbahçe, Galatasaray savunmasına takıldı...