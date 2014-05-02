Potanın şampiyonu Pazartesi belli olacak
Türkiye Basketbol Ligi dördüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-65 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi
4.PERİYOT
- Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi 71-65
- Karşılaşmada son saniyeler.... 69-63
- Galatasaray farkı azalttı. 67-63
- Karşılaşmada son 4 dakika... 63-54
- Fenerbahçe farkı açtı. 57-54
- Fenerbahçe ilk kez öne geçti... 53-52
- Son çeyrek sarı kırmızlıların sayısı ile başladı. 49-52
3.PERİYOT
- Üçüncü çeyrek G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi. 49-50
- Birsel'in üçlüğü ile F.Bahçe skoru eşitledi. 47-47
- Üçüncü çeyrekte son 2 dakika... 44-47
- F.Bahçe üst üste bulduğu sayılarla yine farkı kapattı. 44-46
- İkinci yarı G.Saray'ın üçlüğü ile başladı. 31-39
2.PERİYOT
- İlk yarı Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğü ile sona erdi 31-36
- İlk yarıda son 1 dakika... 31-36
- Fenerbahçe açılan farkı yeniden kapattı. 29-34
- Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla farkı kapattı. 22-28
- Galatasaray hemen cevap verdi. 14-26
- İkinci çeyrek F.Bahçe'nin sayısı ile başladı. 14-24
1.PERİYOT
- İlk çeyrek Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi 12-24
- Galatasaray üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. 10-21
- İlk molaya Galatasaray önde girdi. 8-10
- Ve sarı kırmızılılar skoru eşitledi. 8-8
- F.Bahçe üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. 8-4
- Galatasaray'da kullanılan iki serbest atış da isabetli 4-4
- Sarı lacivertliler öne geçti 4-2
- Skora denge geldi şimdi 2-2
- Ve maçın ilk sayısı sarı kırmızlılardan 0-2
- Hava atışında hücuma çıkan Fenerbahçe, Galatasaray savunmasına takıldı...