Potansiyel Teşvik Sorgulama Sistemi açıldı

"GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ ÇOK BADİRE ATLATTIK"

PERSONEL ALIMI

Can Hakman

, çok fazla teşvik uygulaması olduğunu, bunları daha fazla faydalanılır hale getirmek için'ni bugün itibarıyla hizmete aldıklarını belirterek, "Sistemimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız, sisteme e-devlet ve web sayfamız üzerinden girdikleri zaman, firmalarının bilgilerini ve işe alacakları kişinin T.C. numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyor." dedi.Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarının katkılarıyladüzenlenen ""nın açılışında yaptığı konuşmada, çalışma hayatını dizayn eden tüm mevzuatların elden geçirildiğini ifade ederek, günümüzde yeni mesleklerin, gelecekle alakalı perspektiflerin ortaya çıktığını anlattı.Bakan Sarıeroğlu, 16 yıl boyunca kronik sorun haline gelmiş birçok konu hakkında çözüm ürettiklerini dile getirerek, bundan sonraki süreçte de çalışmaları aynı kararlılık ve bakış açısıyla sürdüreceklerini aktardı.Önemli dönemlerden geçildiğini, uluslararası arenada ve küresel boyutta yaşanan dalgalanmalar olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bizim hükümet olarak son 16 senede ortalama 5,8 büyüme performansıyla süregelen bir serüvenimiz ve başarı hikayemiz var. İstihdama güçlü yansımaların olduğu, ihracat rekorları kırdığımız, Türkiye'nin dünyanın parlayan yıldızı haline geldiği bir süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Aynı performansımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Gerek para gerek mali politikalarımızda bugüne kadar ortaya koyduğumuz aynı kararlı çalışmaları, politikaları taviz vermeden sürdüreceğiz." diye konuştu.Bir seçim sürecine girildiğini, 24 Haziran'ın Türkiye açısından tarihi bir dönem olduğunu belirten Sarıeroğlu, AK Parti olarak hiçbir zaman popülist bir yaklaşım içinde olmadıklarını, 16 yıl boyunca nasıl bir bakış açısı ortaya koydularsa aynı bakış açısıyla devam ettiklerini anlattı.Meclis'te dün görüşülmeye başlanılan ve hem emekliler hem de iş dünyasıyla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren paketin ilk bölümünün tamamlandığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Paketin sanki harcamalarda bir artış varmış, sanki farklı bir süreç varmış gibi bir algıya sebep olmasına yönelik bazı girişimler oldu. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Bakan Sarıeroğlu, göreve başladıkları ilk günden itibaren yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, reformları gerçekleştirirken, ilgili tüm taraflarla görüşme halinde olduklarını vurguladı.Seçim takvimine girmiş olmayla birlikte yaptıkları hazırlıkların bir kenara konulmasını arzu etmediklerini, kısa süre içerisinde hayata geçirebilecekleri çalışmalar için Sağlık ve Maliye bakanlıkları ile güçlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:"Önümüzdeki dönemde kararlı, istikrarlı politikalarımızla, mali disiplinimiz çerçevemizde bugüne kadar ki bakış açımızı sürdürecek yaklaşımımız devam edecek. Güçlü bir ülkeyiz, bugüne kadar çok badire atlattık. Bu anlamda işçimizle, işverenimizle, 81 milyon vatandaşımızla tek yürek olarak bu zorlukların üstesinden geldik. Önemli bir büyüme performansını tüm dünya ülkeleri içerisinde ön sıralarda yer alarak gerçekleştirdik. İnşallah bu büyüme performansımızı kapsayıcı, sürdürülebilir ve dengeli olarak ve istihdama, 81 milyon vatandaşımızın refah seviyesine yansımalarını da hayata geçirecek şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz."Reform gündeminden hiçbir zaman ayrılmadıklarını ve bunu birinci gündem maddesi olarak tuttuklarını, gereğini de yerine getirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:"Teşvik uygulamalarıyla ilgili sadeleşme... Ben müjdesini de vermek istiyorum. İlk günden itibaren bu sadeleşmeyle ilgili bakış açımız vardı. O kadar çok teşvik uygulamamız var ki 'Bunu nasıl faydalanılır hale getirebiliriz?' diye düşündük. Bu durumlarla tekrar karşı karşıya kalmamak için sistemimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız, sisteme e-devlet ve web sayfamız üzerinden girdikleri zaman, firmalarının bilgilerini ve işe alacakları kişinin T.C. numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyor. Diğer taraftan faydalanmak istedikleri teşvik varsa, onu seçtiklerinde ve faydalanamadıklarında neden faydalanamadıklarını, nasıl yararlanabileceklerine ilişkin de bilgileri verdiğimiz, çok katkı ve faydası olacağına inandığımız bir sistem. Şimdi deneme açısından açtık sitemizi yorumları alacağız, yine bir eksik varsa, eklenmesi gereken bir şey varsa bunlarla ilgili takviyelerimizi de yapacağız. Sistem, teşviklerden daha etkili faydalanabilmek açısından iş dünyamızın şu anda hizmetine girmiş durumda."Kayıt dışı istihdamla mücadele, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, bir müjde daha paylaşmak istediğini duyuran Sarıeroğlu, İŞKUR'u daha da iyileştireceklerini, kurumun gençlere bakan yüzünü şu anda güncellediklerini dile getirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, nitelikli iş gücü yetiştirmeyle ilgili çok büyük gayret içerisinde olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bunun yanı sıra da işe yerleştirmeyle alakalı performanslarımızı artırmayla ilgili de çok güçlü çalışmalar içerisindeyiz. Bu bağlamda, iş yeri ziyaret sayılarımızı artırıyoruz. Buradan da müjdesini verelim, inşallah önümüzdeki dönemde personel yapımızı, sayımızı daha da artıracağız. Ama çok kısa süre içerisinde 1.000 iş ve meslek danışmanı alımı daha gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1. 750 kişilik bir çalışan daha İŞKUR ailemize katılmış olacak. Özellikle iş ve meslek danışmanlarımızın kurum içi atamalarımızı yaptık, şimdi dışarıdan atamalarımızı yapacağız. Çok da bekleyen var. İnşallah yeni arkadaşlarımızla birlikte daha fazla sahada ve alanda olacağız."