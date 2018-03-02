Prematüre buzağı Sütlaç'a çocuğu gibi bakıyor

Can Hakman

Merkeze bağlı Ovapınar köyünde oturan Sarıçam, 10 gün önce doğum yapan ineğine ait dişi buzağıyı zayıf olduğu için evinde beslemeye başladı.Sarıçam, Sütlaç'a ilk günlerde sütünü şırınga ve kaşık ile daha sonra biberonla verdi. Evi kirletmemesi için bezlenen Sütlaç ile Sarıçam'ın iki çocuğu da yakından ilgileniyor.Sütlaç'ı ev ortamında görmek isteyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ardahan İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıçam'ın hayvanlarını çok sevdiğini, hayvancılık ile ilgili projeleri bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:"Dün de kendisini ziyaret ettim. Bu konuda arkadaşlar beni bilgilendirdi. Sarıçam örnek bir işletme sahibidir, buzağıya da evinde bebeği gibi bakıyor. Diğer buzağılarına baktım onlar da gayet sağlıklı. Çünkü Erhan Sarıçam bu konularda çok ilgili. Bu tür üreticilerimizin büyüyüp üretime daha çok katkı sunmaları için biz de gerekli desteği veriyoruz."Şişman, Sütlaç'ın her geçen gün daha iyi olduğunu belirterek, "Arkadaşlardan aldığım bilgilerde Sütlaç her geçen gün daha sağlıklı hale geliyor. Ben dün gördüm, dün ile bugün arasında da fark var. Bu da şu demektir sahibi gerekli ilgi ve şefkati gösterince o da gelişiyor." dedi.Sarıçam da hayvancılığı sevdiğini, ev ortamında bakılan Sütlaç'ı çocuklarından farklı görmediğini söyledi.Sarıçam, "Sütlaç yaklaşık 10 gün erken doğdu. Hem zayıftı hem de annesinin sütü yoktu ancak evdeki hizmetle her geçen gün daha da iyileşiyor. Şu an Sütlaç'ı başka hayvanların sütüyle besliyoruz." diye konuştu.AA