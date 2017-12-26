Premier Lig'de Dusko Tosic yarışı

"YENİ İSİMLERDEN KORKMUYORUM"

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlılar’da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken’e, İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor...Teknik direktör’in takıma gelmesinin ardından normal bölgesi sol bek olmasına rağmen sol stoperde verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirerek ilk 11’in değişilmez isimleri arasına giren Sırp savunmacıya, Tottenham ve Stoke City’nin takibinin sürdüğü bildirildi.Kara Kartal’da çıktığı 22 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta takımda tutmayı planlayan Başkan Fikret Orman’ın, oyuncusu için belirlediği 5 milyon Euro’luk (22.6 milyon TL) teklifin gelmesi halinde bu transfere onay verebileceği konuşuluyor.Dusko Tosic, gelecek planlamasıyla ilgili olarak FANATİK’e yaptığı açıklamada kariyerinin sonuna kadar Beşiktaş’ta forma giymek istediğini açıklamıştı. Tecrübeli isim, “Beşiktaş’la 2020 yılına kadar kontratım var. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş forması giymek istiyorum. Şenol hocamızın bütün beklentilerini karşılamak ve taraftarımızı gururlandırmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Takıma yeni katılacak isimlerden bir korkum yok. Çünkü güçlü ve deneyimli bir futbolcuyum. Burada kendimi kanıtladığımı düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.