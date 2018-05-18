Premier Lig ekibinden Garry Rodrigues açıklaması!

Adı İngiliz ekibi Newcastle United ile anılan Galatasaray’ın yıldızı Garry Rodrigues için açıklama geldi. Newscastle kulübünün yöneticileri, “Garry Rodrigues takip ettiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Ancak, Fiyat konusunda henüz bir resmi girişimimiz olmadı.”

İngiliz ve Türk basınında çıkan haberlerde, Newcastle’ın Rodrigues için tam 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyor.

Akşam