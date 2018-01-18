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Premier Lig hocası Sean Dyche solucan yiyor!

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon harika bir performans gösteren ve 34 puanla 7. sırada yer alan Burnley’nin teknik direktörü Sean Dyche’le ilgili olarak eski takım arkadaşı Soren Andersen çarpıcı bir itirafta bulundu.

Premier Lig hocası Sean Dyche solucan yiyor!
İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon harika bir performans gösteren ve 34 puanla 7. sırada yer alan Burnley’nin teknik direktörü Sean Dyche’le ilgili olarak eski takım arkadaşı Soren Andersen çarpıcı bir itirafta bulundu.

Andersen, “Dyche’nin çakıllı bir sesi vardır. Belki bu size iğrenç gelebilir ama oyunculuk döneminde idman yaparlerken solucan yediğini söyledi. Her antrenmanda en az 1-2 tane yerdi. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Sanırım Dyche, doğal şeyleri yemeği seviyordu” diye konuştu.


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