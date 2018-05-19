Prens Harry ile evlenen Meghan Markle kimdir? Kaç yaşında?

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD'li ünlü oyuncu Meghan Markle bugün dünyaevine girdi. Tüm dünya Windsor’daki St George Şapeli’ndeki töreni izledi. Düğüne George ve Amal Clooney, David ve Victoria Beckham, Oprah Winfrey gibi birbirinden ünlü isimler katıldı. Kraliçe Elizabeth ise torunu Harry'nin düğününe yeşil kıyafetiyle geldi.

Tüm dünyanın konuştuğu düğünün gelini ise en çok konuşulan isim olduç Hakkında detaylı bilgi sahibi olmayanlar ise "Meghan Markle kimdir?" sorusunu sordu.

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi olan Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de dünyaya geldi ve Los Angeles'ın zengin bir bölümünde büyüdü. Hollywood'da özel bir ilkokula gitti ve erken yaşta cinsiyet eşitliği için kampanya yapmaya başladı. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. Arjantin'deki ABD Büyükelçiliği'nde stajyer olarak çalıştı. Yolunun onu siyasete sürükleyebildiğini düşünmesine karşın, oyunculuk kariyeri kalkmaya başladığında rotasını değiştirdi. CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı. Meghan Markle'nin Prens Harry ile olan birliği ilk evliliği değil. Eylül 2011'de film yapımcısı Trevor Engelson'la evlendi, ancak çift iki yıl sonra boşandı.

Meghan Markle'i adını hayır işlerinde de sıkça duyurdu. Afganistan’da bulunan ABD kuvvetlerini ve ailelerini ziyarete gidiyor, menstrüel sağlığın duyurulması için Delhi ve Mumbai’de kadınlarla buluşuyor, yardım dernekleri için iş birliği yapıyor… Onun bu kadar hayırsever biri olması bir bakıma Prens Harry ile yollarının kesişmesini de sağladı. Söylentiye göre Meghan Markle, bir dernek toplantısında Prens Harry ile tanışmış



