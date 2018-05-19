Prens Harry ile Meghan Markle evleniyor

Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından çiftin birbirlerine "evet" diyeceği St. George Şapeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Bu arada Prens Harry de gelini almak üzere yola çıktı. Prens Harry ile Meghan Markle, bugün gerçekleşecek törenle hayatlarını birleştirecek.





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Tüm dünyanın yakından takip ettiği düğüne 800 kişinin katılması beklenirken, davetliler düğünün gerçekleşeceği Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'ne kabul edilmeye başlandı.









İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.Öte yandan Beklenen düğüne halk yoğun ilgi gösteriyor.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi İngiltere'nin cadde ve sokakları insanlarla dolup taştı.





PRENSES DIANA ANISINA BEYAZ GÜLLER

Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz güllerle süslendi. Bunun özellikle de Prens Harry için ayrı bir anlamı var. Hayatının en mutlu gününü yaşayan Prens Harry'nin süsleme için bu beyaz gülleri seçmesinin nedeni küçük yaşta kaybettiği annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekler olması.

Çift bu beyaz güllerle anneleri Prenses Diana'nın anısına da bir saygı duruşunda bulunmuş oldu.

YENİ ÜNVANLARINA KAVUŞACAKLAR

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in kararıyla İngiltere'nin güney doğusundaki vilayetlerinden Sussex'in dük ve düşesi olarak yeni ünvanlara kavuşacaklar.

Habertürk