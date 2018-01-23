Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi

1 Aralık’ta nişanlanan Prens Harry
ile Meghan Markle
'ın 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça 900 kişiden oluşacak davetli listesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimler Barack Obama
ve Donald Trump
.
The Sun
"GERİLİM ARTAR" UYARISI
Gazetesi'nin haberine göre; Prens Harry
eski Başkan Obama'yı düğünde görmek istese de hükümet yetkilileri Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.
Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı ve ABD eski Başkanı Barrack Obama
'yı da davetli listesinden çıkardı.
Barack Obama
YAKIN İLİŞKİLERİ VAR
ve eşi Michelle Obama
'nın Prens Harry
ile yakın bir ilişkisi bulunuyor. Obama çifti Beyaz Saray
'da bulundukları süre boyunca 33 yaşındaki Prens'in başlattığı Invictus Oyunları'nı da aktif olarak desteklemişti.
İLK KUTLAYANLAR ARASINDA
Obamalar, Prens Harry ve ABD'li aktris Meghan Markle
'ın nişanını ilk kutlayanlar arasında bulunuyordu.
DÜĞÜNDE KİMLER OLACAK?
İspanya Kraliçesi Sofia ve Danimarka Kraliçesi II. Margrethe
'de dahil olmak üzere Avrupa'nın bütün asilzadeleri de davetliler arasında yer alıyor. Hollanda
ve İsveç
’i veliaht çiftler temsil edecek. Düğünde Hollanda
adına veliaht Prens Willem Alexander ve Prenses Maxima
ve İsveç adına veliaht Prenses Victoria
ve Prens Daniel
hazır bulunacak. Monaco Prensi Albert’
te Temmuz ayında evleneceği müstakbel eşi Charlene Wittstock
ile Londra’daki törende tecrübe toplama imkanı bulacak.
GÖSTERİ DÜNYASINDAN İSİMLER
Gösteri dünyasından davetli isimler arasında Prenses Diana
’nın yakın arkadaşı olan şarkıcı Elton John ve soul şarkıcısı Joss Stone
’un yanı sıra futbol yıldızı David Beckham
ve eşi Victoria Beckham
bulunuyor. Mr.Bean tiplesiyle tanınan İngiliz aktör Rowan Atkinson
ve Madonna’nın eski eşi, yönetmen Guy Ritchie
de törenin ünlü konuklarından.
Kraliçe II. Elizabeth
900 KİŞİ CANLI İZLEYECEK BİN KİŞİ DIŞARIDAN
ve eşi Prens Philip
’in yanı sıra veliaht Prens Charles
ve eşi Camilla
ile nikah şahidi Prens Harry
kuzey kanadının ilk sırasında otururken, bir arka sırada Avrupa ülkelerinin Kraliyet mensupları yer alacak. Gelinin anne ve babası Carole ve Michael Middleton
ve Kate’in kardeşleri güney kanadının ilk sırasında, arkalarında ise çiftin arkadaşları yer alacak. Kilisedeki oturma planına göre, 900 davetli tören anını canlı izleyebilecek. Yaklaşık bin kadar davetli töreni kilise dışındaki dev ekradan takip edecek.
İngiltere
2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK
’de yapılan bir araştırmaya göre ada halkının düğün için çok da heyecanlı olduğu söylenemez. Sadece yüzde 37’lik bir kesim törenle yakından ilgilendiğini ve düğünü heyecanla beklediğini söylüyor. Tüm dünyada yaklaşık iki milyar kişinin izlemesinin beklendiği düğün sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Töreni yine dünyanın dört bir yanından 8 bin basın mensubu takip edecek.
Can Hakman