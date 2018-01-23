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Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi

İngiliz tahtının 5'inci sıradaki varisi Prens Harry ile Meghan Markle'ın ABD eski başkanı Barrack Obama'yı 19 Mayıs'taki düğünlerine davet etmeyecekleri iddia edildi. Bu kararın nedeni olarak ise Donald Trump gösterildi

Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi
1 Aralık’ta nişanlanan Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça 900 kişiden oluşacak davetli listesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimler Barack Obama ve Donald Trump.


"GERİLİM ARTAR" UYARISI

The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Prens Harry eski Başkan Obama'yı düğünde görmek istese de hükümet yetkilileri Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.



Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı ve ABD eski Başkanı Barrack Obama'yı da davetli listesinden çıkardı.


YAKIN İLİŞKİLERİ VAR


Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Prens Harry ile yakın bir ilişkisi bulunuyor. Obama çifti Beyaz Saray'da bulundukları süre boyunca 33 yaşındaki Prens'in başlattığı Invictus Oyunları'nı da aktif olarak desteklemişti.


İLK KUTLAYANLAR ARASINDA


Obamalar, Prens Harry ve ABD'li aktris Meghan Markle'ın nişanını ilk kutlayanlar arasında bulunuyordu.
 

DÜĞÜNDE KİMLER OLACAK?


İspanya Kraliçesi Sofia ve Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'de dahil olmak üzere Avrupa'nın bütün asilzadeleri de davetliler arasında yer alıyor. Hollanda ve İsveç’i veliaht çiftler temsil edecek. Düğünde Hollanda adına veliaht Prens Willem Alexander ve Prenses Maxima ve İsveç adına veliaht Prenses Victoria ve Prens Daniel hazır bulunacak. Monaco Prensi Albert’te Temmuz ayında evleneceği müstakbel eşi Charlene Wittstock ile Londra’daki törende tecrübe toplama imkanı bulacak.


GÖSTERİ DÜNYASINDAN İSİMLER


Gösteri dünyasından davetli isimler arasında Prenses Diana’nın yakın arkadaşı olan şarkıcı Elton John ve soul şarkıcısı Joss Stone’un yanı sıra futbol yıldızı David Beckham ve eşi Victoria Beckham bulunuyor. Mr.Bean tiplesiyle tanınan İngiliz aktör Rowan Atkinson ve Madonna’nın eski eşi, yönetmen Guy Ritchie de törenin ünlü konuklarından.


900 KİŞİ CANLI İZLEYECEK BİN KİŞİ DIŞARIDAN


Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip’in yanı sıra veliaht Prens Charles ve eşi Camilla ile nikah şahidi Prens Harry kuzey kanadının ilk sırasında otururken, bir arka sırada Avrupa ülkelerinin Kraliyet mensupları yer alacak. Gelinin anne ve babası Carole ve Michael Middleton ve Kate’in kardeşleri güney kanadının ilk sırasında, arkalarında ise çiftin arkadaşları yer alacak. Kilisedeki oturma planına göre, 900 davetli tören anını canlı izleyebilecek. Yaklaşık bin kadar davetli töreni kilise dışındaki dev ekradan takip edecek.


2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK


İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre ada halkının düğün için çok da heyecanlı olduğu söylenemez. Sadece yüzde 37’lik bir kesim törenle yakından ilgilendiğini ve düğünü heyecanla beklediğini söylüyor. Tüm dünyada yaklaşık iki milyar kişinin izlemesinin beklendiği düğün sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Töreni yine dünyanın dört bir yanından 8 bin basın mensubu takip edecek.


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