Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi



"GERİLİM ARTAR" UYARISI



YAKIN İLİŞKİLERİ VAR



İLK KUTLAYANLAR ARASINDA

DÜĞÜNDE KİMLER OLACAK?



GÖSTERİ DÜNYASINDAN İSİMLER



900 KİŞİ CANLI İZLEYECEK BİN KİŞİ DIŞARIDAN



2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Can Hakman

1 Aralık’ta nişanlananile'ın 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça 900 kişiden oluşacak davetli listesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimlerveGazetesi'nin haberine göre;eski Başkan Obama'yı düğünde görmek istese de hükümet yetkilileri Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı ve ABD eski Başkanı'yı da davetli listesinden çıkardı.ve eşi'nınile yakın bir ilişkisi bulunuyor. Obama çifti'da bulundukları süre boyunca 33 yaşındaki Prens'in başlattığı Invictus Oyunları'nı da aktif olarak desteklemişti.Obamalar, Prens Harry ve ABD'li aktris'ın nişanını ilk kutlayanlar arasında bulunuyordu.İspanya Kraliçesi Sofia ve Danimarka Kraliçesi'de dahil olmak üzere Avrupa'nın bütün asilzadeleri de davetliler arasında yer alıyor.ve’i veliaht çiftler temsil edecek. Düğündeadına veliaht Prens Willem Alexander veve İsveç adına veliahtvehazır bulunacak.te Temmuz ayında evleneceği müstakbel eşiile Londra’daki törende tecrübe toplama imkanı bulacak.Gösteri dünyasından davetli isimler arasında’nın yakın arkadaşı olan şarkıcı Elton John ve soul şarkıcısı’un yanı sıra futbol yıldızıve eşibulunuyor. Mr.Bean tiplesiyle tanınan İngiliz aktörve Madonna’nın eski eşi, yönetmende törenin ünlü konuklarından.ve eşi’in yanı sıra veliahtve eşiile nikah şahidikuzey kanadının ilk sırasında otururken, bir arka sırada Avrupa ülkelerinin Kraliyet mensupları yer alacak. Gelinin anne ve babası Carole veve Kate’in kardeşleri güney kanadının ilk sırasında, arkalarında ise çiftin arkadaşları yer alacak. Kilisedeki oturma planına göre, 900 davetli tören anını canlı izleyebilecek. Yaklaşık bin kadar davetli töreni kilise dışındaki dev ekradan takip edecek.’de yapılan bir araştırmaya göre ada halkının düğün için çok da heyecanlı olduğu söylenemez. Sadece yüzde 37’lik bir kesim törenle yakından ilgilendiğini ve düğünü heyecanla beklediğini söylüyor. Tüm dünyada yaklaşık iki milyar kişinin izlemesinin beklendiği düğün sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Töreni yine dünyanın dört bir yanından 8 bin basın mensubu takip edecek.