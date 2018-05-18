İngiltere yarın yapılacak olan Kraliyet düğününe kilitlenirken, düğüne katılacak isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meghan Markle ile evlenecek olan Prens Harry’nin dedesi Prens Philip’in düğüne katılacağı açıklandı.

Nisan ayında kalça ameliyatı geçiren ve uzun süre hastanede kalan 96 yaşındaki Prens Philip, Mayıs ayı başında hastaneden çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez bir etkinlikte görüntülenen Prens Philip’in torununun düğünü kaçırmak istemediği öğrenildi.

Doktorlardan onay alan Prens Philip’in, yarınki törende yerini alması bekleniyor.