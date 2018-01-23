Prenses Eugenie ve sevgilisi Jack Brooksbank evleniyor

Britanya kraliçesi II. Elizabeth
ve Prens Philip
’in üçüncü çocukları Prens Andrew
’in eski eşi Sarah Ferguson
’dan olan küçük kızı Prenses Eugenie
’nin, sevgilisi Jack Brooksbank
’le bu ayın başlarında Nikaragua’da nişanlandıkları öğrenildi.
Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Buckingham Sarayı
, çiftin önümüzdeki sonbaharda düğünlerinin olacağını açıkladı.
Kuzeni Prens Harry’
den birkaç ay sonra Windsor
’daki St. George’s Şapeli
’nde nikah masasına oturacak olan 27 yaşındaki prensesin annesi Ferguson, sosyal medyadan sevincini dile getirdi.
NİŞAN YÜZÜĞÜ ÇOK KONUŞULUYOR
Damadın anne ve babası da haberlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
Tahtın sekizinci varisi olan Prenses Eugenie
ve Londra
’da bir gece kulübünün müdürü olan Brooksbank, yedi yıldır birlikteydi.
Nişan haberi ile birlikte Prenses Eugenie
'in yüzüğü de konuşulan konuların arasında girdi.
Can Hakman