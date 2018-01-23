Prenses Eugenie ve sevgilisi Jack Brooksbank evleniyor



NİŞAN YÜZÜĞÜ ÇOK KONUŞULUYOR

Can Hakman

Britanya kraliçesive’in üçüncü çocukları’in eski eşi’dan olan küçük kızı’nin, sevgilisi’le bu ayın başlarında Nikaragua’da nişanlandıkları öğrenildi.Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran, çiftin önümüzdeki sonbaharda düğünlerinin olacağını açıkladı.Kuzeniden birkaç ay sonra’daki’nde nikah masasına oturacak olan 27 yaşındaki prensesin annesi Ferguson, sosyal medyadan sevincini dile getirdi.Damadın anne ve babası da haberlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.Tahtın sekizinci varisi olanve’da bir gece kulübünün müdürü olan Brooksbank, yedi yıldır birlikteydi.Nişan haberi ile birlikte'in yüzüğü de konuşulan konuların arasında girdi.