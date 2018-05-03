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Prim borçlarında iki taksit ödenmezse hak yanar

Torba kanuna giren prim borçlarıyla ilgili Bakan Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Prim borçlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu, yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatabilecek.

Prim borçlarında iki taksit ödenmezse hak yanar
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, torba kanun kapsamındaki prim borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bağkur sigortalılarının, 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet sürelerinin talep etmeleri halinde dondurulacağını belirten Sarıeroğlu, ilerde isteyenlerin bu süreleri yeniden canlandırabileceğini ifade etti.
 

FAİZ ALINMAYACAK


Jülide Sarıeroğlu, prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımı alamayan Bağkurlu’ların, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksidi ödeyerek sağlık yardımından yararlanmaya başlayacağını açıkladı. Sarıeroğlu, ayrıca Nisan 2018 ve öncesi genel sağlık sigortası prim borçlarının faizlerinin silineceğini söyledi.
 

TEST İÇİN 30 KASIM 


Jülide Sarıeroğlu, “Faizi silinen GSS borç anaparasının ödenmesi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilecek. Gelir testi yaptırmaları için de 30 Kasım 2018 tarihine kadar süre tanınacak. Ayrıca geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecekler” dedi.
 

100 LİRA SINIRI 


Jülide Sarıeroğlu’nun verdiği bilgiye göre; ilk 2 taksitin süresinde ödenmemesi, yapılandırma ihlali sayılacak ve yapılandırma hakkı sona erecek. İşverenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olan prim ve idari para cezası asılları toplamı 100 TL’yi aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.


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