Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi

YÜZDE 1.28 FAİZ



KOMİSYON ALINMIYOR



KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN İZLENECEK YOL

İdil Janet Demiray

Yaş ve prim günü dolduğu halde, prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağkurlu esnaf ve çiftçi için geçen hafta Ziraat Bankası ile SGK işbirliği protokolü imzalamıştı. Anlaşmaya göre, çiftçi ve esnafa borcunu ödeyebilmesi için aylık yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi sağlanacağı açıklanmıştı. Prim borçluları için Ziraat Bankası desteğine başvurular bugün başlıyor, 3 ay sürecek.Tüm şubelerinden başvuru yapılabileceğini belirten Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, kredi kapsamında herhangi bir komisyon alınmayacağını söyledi. Gülcihan, kredilendirme kapsamına birikmiş sigorta prim borcu, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik hizmet borçlanmalarının dahil edildiğini belirtti.● Prim ve borçlanma tutarınızın ne kadar olduğunu, sigorta prim borcunuzu ödediğiniz zaman yaşlılık hakkı kazanıp kazanmayacağınızı ve kazandığınızda bağlanacak yaşlılık ayığınızın tutarını öğrenebilmek için SGK il ve merkez müdürlüklerine başvurun ve bilgileri içeren bir form alın.● SGK’dan aldığınız form ile Ziraat Bankası şubelerine başvurun.● Kredi başvurunuz uygun bulunmuşsa, kullandırılan kredi tutarının vadesiz hesabınızda tutulduğunu gösteren, bankanın düzenlediği yazı ile birlikte SGK il ve merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunun.● SGK’nın verdiği talebinizin kabul edildiğini, prim borcunun kurum hesabına aktarılması halinde emekli aylığının bağlanacağını içeren belge, başvuru yaptığınız bankanın şubesine ibraz edildiğinde vadesiz hesabınızda bekleyen tutar, kuruma aktarılacak.● SGK’nın bağlayacağı yaşlılık aylığı ile kredi taksitleri ödenecek.