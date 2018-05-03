Prim borcu olan Bağkurlu'ya ucuz emeklilik



EMEKLİLİK İMKANI



BİNLERCE LİRA BORÇ



7 YIL SONRA GELDİ



YÜZDE 90'I SİLİNECEK



'PEŞİN' ŞARTI VAR AMA ESNETİLMELİ!

İdil Janet Demiray

Bağkurlu’lar her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi, primleri zamanında ödeyemiyor. Biriken borçlar katlanarak artıyor. 2015’te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan yaklaşık 1 milyon Bağkurlu’nun olduğu belirtiliyor.Dondurulan süreler, sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından ödenebiliyor. Buna ‘ihya’ (canlandırma) deniyor. Yani süreler yanmıyor. İhya talebinde bulunup bu dönemlere ait borçlar ödendiğinde hizmetten sayılıyor, ihya ile prim sayısı artıyor. Bu yolla prim eksiği olanlar yaş şartını da tamamlamışsa hemen emekli olabiliyor.İhya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyor. Örneğin; esnafın 2005 yılından Bağkur prim borcu varsa hesap bugünkü aylık prim dikkate alınarak yapılıyor. O da şu anda en az 700 lira. Bu esnaf, 13 yıl boyunca hiç prim ödemediyse sadece anapara borcu 109 bin liraya çıkıyor. Faiz ve cezasıyla borç katlanıyor haliyle ödenemez duruma geliyordu.Beklenen iyi haber ‘af paketi’yle geldi. Meclis’e gönderilen tasarıya göre; dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem yapılacak. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Peşin ödemede farkın yüzde 90’ı silinecek. Bu kapsamda en son düzenleme Şubat 2011’de yapılmıştı.Yeni düzenlemeyle geçmiş dönemden çok fazla Bağkur prim borcu olanlar büyük avantaj elde edecek. Örneğin; 2010 yılında en düşük Bağkur primi 47 liraydı. Bu borç 18 yıllık enflasyona göre hesaplandığında 376 lira oluyor. Bu borç peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90’ı yani 296 lirası silinecek ve ödenecek prim 80 lira olacak. Af çıkmasaydı her ay için en az 700 lira ödenmesi gerekecekti.Bağkur prim borçlarını ödemek isteyenler ‘Temmuz’ sonuna kadar başvuru yapacak. İlk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Ağustos olarak belirlendi. Af paketine göre; ihya talebinin ardından çıkarılan borcun, ilk taksit ödeme süresinde yani 31 Ağustos’a kadar ‘peşin’ olarak ödenmesi gerekiyor.Aksi durumda avantaj ortadan kalkacak. Ucuz kredi için bankalarla görüşmeler sürüyor. İsteyen kredi çekip borcu kapatabilecek. Ancak kredi çekemeyenler borcu defaaten yani peşin ödemekte zorlanabilir. Bu nedenle diğer borçlarda olduğu gibi 18 ay eşit taksit imkanı Bağkurlu’nun elini rahatlatır.