Prisma’dan sürpriz başarı!

Adem Özdoğan

en çok önem verilen özelliklerden birisi de kamera kalitesi. Özellikle de son birkaç senede, üst segment modellerin, profesyonel fotoğraf makineleri ile yarışacak seviyeye geldiklerini söylemek mümkün. Fakat sizlerin de takdir edebileceği üzere, çeşitli yazılım ve uygulamalar olmadan kameranın çok kaliteli olması pek bir işe yaramıyor. İşte tam olarak bu gibi durumlarda devreyeve benzeri fotoğraf uygulamaları giriyor.Akıllı telefonlar için yayınlanmış olan yüzlerce fotoğraf uygulaması mevcut. Bu uygulamalara baktığımızda, bir çoğunun birbirini andırdığını söyleyebiliriz. Fakat aradagibi özgün içerikler sunan uygulamalar da çıkmıyor değil. İlk olarak iOS için yayınlanan, sonrasında ise 2016’nın ortalarına doğru Android için kullanıma sunulmuştu.Geçtiğimiz gün paylaşılan bilgilere göre,uygulamasının 1.5 sene gibi kısa bir süre de 50 milyondan fazla indirildiği belirtildi. Özellikle bir dönem oldukça popüler olan bu uygulama, şu aralar birçok kullanıcı tarafından terk edilmiş olsa da hala önemli bir kitleye sahip.’yı türevi uygulamalardan ayıran en önemli özelliği, fotoğraflarıve’un eserlerine benzer bir şekilde işlemesiydi. Bu özellik, kısa sürede dikkatleri bu uygulamanın üzerine çekmişti. Gerçekten de fotoğraf uygulamalarına baktığımızda, öyle özgün, orijinal işler çıkaran uygulamaların hayli az olduğunu görüyoruz. Bu tarz özgün uygulamalarının sayısının artmasının şart olduğunu da söyleyebiliriz.