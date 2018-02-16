Prof. Bence Nanay: 'Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun' diyenler var

Adı ve soyadı ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem olan felsefe profesörü Bence Nanay'a evlenme teklifi eden birisi "Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun" dedi. Nanay ise isminin Türkçe anlamını hala bilmediğini söylüyor

16 Şubat 2018, Cuma 10:57
Prof. Bence Nanay: 'Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun' diyenler var
Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının ismi yüzünden bir süredir gündeminde olan Macar asıllı Belçikalı Prof. Nanay, Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu.

Cambridge Üniversitesi’nde ders veren Nanay, şunları söyledi:

Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçede komik anlama geldiğini söyledi ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar’ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum." 
 

'TÜRKLER ÇOK DAHA KOMİK VE SEVİYELİ'



En çok adı ve soyadı nedeniyle evlenme teklif edenlerin tweet’lerini sevdiğini de belirten felsefeci, “Türk kullanıcılar Amerikalı ya da İngiliz kullanıcılardan kesinlikle daha komik ve seviyeli. 20’li yaşlarda aylarca Türkiye’yi gezdim. Ülkenize, yemeğine, mimarisine, insanlarına âşık oldum. Hatta restoranlarda sütlaç, ayran ısmarlayabilmek, insanlarla sohbet edebilmek için biraz sokak Türkçesi bile öğrendim." 



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