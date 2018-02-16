Prof. Bence Nanay: 'Evlenelim de kızımızın adı Şi Nanay olsun' diyenler var

'TÜRKLER ÇOK DAHA KOMİK VE SEVİYELİ'

Nazlı Erdol

'dekikullanıcılarının ismi yüzünden bir süredir gündeminde olan, Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu.’nde ders veren Nanay, şunları söyledi:Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçede komik anlama geldiğini söyledi ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar’ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum."En çok adı ve soyadı nedeniyle evlenme teklif edenlerin tweet’lerini sevdiğini de belirten felsefeci, “Türk kullanıcılar Amerikalı ya da İngiliz kullanıcılardan kesinlikle daha komik ve seviyeli. 20’li yaşlarda aylarca’yi gezdim. Ülkenize, yemeğine, mimarisine, insanlarına âşık oldum. Hatta restoranlarda sütlaç, ayran ısmarlayabilmek, insanlarla sohbet edebilmek için biraz sokak Türkçesi bile öğrendim."