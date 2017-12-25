Prof. Celal Şengör: Elon Musk'ı hiç duymadım

Kübra Akalın

'a özel hazırlanan bir programda soruları yanıtlayanbir katılımcının "Son zamanlarda biraz magazinsel olsa dave projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:"Hiçbir şey. Ben bu adamın adını sizden duyuyorum. Kim bu adam ya? Hiç haberim yok." ​Sunucunun, "Mucit olarak geçiyor" hatırlatması üzerine Şengör, "Bilmiyorum, ben ilgilenmiyorum. Ben gazete okumam, televizyon seyretmem. Bu adamı başka türlü bilme imkanım yok. Hakkatten hiç duymadım" dedi.