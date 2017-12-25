15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Prof. Celal Şengör: Elon Musk'ı hiç duymadım

"Gazete okumam, televizyon seyretmem" diyen Prof. Dr. Şengör, Tesla Motors ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın adını hiç duymadığını söyledi

Prof. Celal Şengör: Elon Musk'ı hiç duymadım
YouTube'a özel hazırlanan bir programda soruları yanıtlayan Prof. Dr. Celal Şengör, bir katılımcının "Son zamanlarda biraz magazinsel olsa da Elon Musk ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şey. Ben bu adamın adını sizden duyuyorum. Kim bu adam ya? Hiç haberim yok." ​

Sunucunun, "Mucit olarak geçiyor" hatırlatması üzerine Şengör, "Bilmiyorum, ben ilgilenmiyorum. Ben gazete okumam, televizyon seyretmem. Bu adamı başka türlü bilme imkanım yok. Hakkatten hiç duymadım" dedi.
Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı
Mendil satan çocuktan duygulandıran hareket

Mendil satan çocuktan duygulandıran hareket
İnşaat işçisinin ölümle dansı

İnşaat işçisinin ölümle dansı
Fırat’in incisi Rumkale havadan görüntülendi

Fırat’in incisi Rumkale havadan görüntülendi
Yüzde 90’ı bitti: Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Yüzde 90’ı bitti: Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Boşanınca otomobiline 'Mutluyum' yazdırıp mangal partisi düzenledi

Boşanınca otomobiline 'Mutluyum' yazdırıp mangal partisi düzenledi
Bu işi yapmak cesaret ister

Bu işi yapmak cesaret ister
4 ilde DEAŞ operasyonu: 60 gözaltı

4 ilde DEAŞ operasyonu: 60 gözaltı
11 terörist etkisiz hale getirildi

11 terörist etkisiz hale getirildi
Çılgın şoförün çılgın hobileri

Çılgın şoförün çılgın hobileri
Sürmene denize kayıyor: Binalar boşaltıldı

Sürmene denize kayıyor: Binalar boşaltıldı