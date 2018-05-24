Prof. Cevat Çapan da telefon çetesi kurbanı olmuş!

İstanbul polisinin 2 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından önceki gün Şanlıurfa ve İstanbul’da yaptığı operasyonlarda aralarında şebekeye kuryelik yapan Tripkolic Seda lakaplı fenomen Seda Sular’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Kendilerini polis olarak tanıtan çete üyelerinin, aradığı kurbanlarından incelemek için evdeki altınları ve paraları istediği, aldıktan sonra da ortadan kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Emniyette sorguları süren çete üyelerinin, kurbanları arasında edebiyatçı ve çevirmen Prof. Cevat Çapan’ın da olduğu öğrenildi.

PARAYI ELLERİYLE GÖTÜRDÜ

Prof. Cevat Çapan’ı arayan çete üyelerinin polis olduklarını söylediği, banka hesaplarındaki paranın terör örgütleri tarafından kullanıldığını, paraların incelenmek üzere bankadan çekilerek kendilerine verilmesini istediği ortaya çıktı.

Tripkolic Seda lakaplı fenomen Seda Sular

Prof. Çapan da bankadan çektiği 50 bin doları eve gelen kuryeye verdi. Daha sonra başka bir banka hesabından çektiği 80 bin TL’yi de kuryeye götürdü. Bu sırada takibi sürdüren polisler, çetenin Prof. Çapan’ı hedef aldıklarını belirledi. Bankayla temasa geçen polisler, savcılıktan aldıkları kararla hesaptaki parayı bloke etti ve Çapan’ın parasını kurtardı.