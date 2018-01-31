Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Adnan Oktar'a: Dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?



"TAMAMEN AKLİ DENGESİ BOZULMUŞ"



"İNŞALLAHLAR MAŞALLAHLAR HAVADA UÇUŞUYOR"

Adnan Oktar'ın bilinmeyen 'kedicik'leri

Davalık olan Adnan Oktar, kedicikleriyle eğlenceye devam etti

Gizem Yetil

, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldiği toplantıda,'ı eleştirdi., "Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmakta doğru değil öyle bir kanala. Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. O konuda ceza aldı. Yahudilere ve Masonlara hakaretten ceza aldı. Şimdi öyle. Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor." dedi.Erbaş, Oktar için, "Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?”