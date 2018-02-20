Prof. Dr. Engin Geçtan hayatını kaybetti! Engin Geçtan kimdir, kitapları hangileridir?

ENGİN GEÇTAN KİTAPLARI



ENGİN GEÇTAN AYŞE ARMAN'A RÖPORTAJ VERMİŞTİ



ENGİN GEÇTAN KİMDİR?

Can Hakman

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük psikoterapistlerden biri olan Prof. Dr.86 yaşında hayatını kaybetti.son zamanlarda ilerleyen yaşına rağmen faal olarak roman yazmayı sürdürüyordu. Engin Geçtan Twitter hesabında da oldukça faaldi ve paylaşımlar yapıyordu.Türki psikiyatri camiasına bomba gibi düştü. Pekikitapları nelerdir? İşteEngin Geçtan İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası adlı psikiyatri kitaplarıyla tanınıyordu. Engin Geçtan'ın Dersaadet’te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu gibi romanları da vardı. Peki Engin Geçtan kimdir? Sıradan vatandaş bu soruyu merak ediyor. İşte detaylar...19 Mart 2016'da Ayşe Arman'a verdiği söyleşide "“Ben kimim?” sorusunun cevabına, “Biz kimiz?”in yanıtı verilmeden ulaşabileceğine inanmıyorum. Biz, tarih duygusundan yoksun, dünyayla ilişkimizde yüzeysel bir toplumuz. Nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu umursamadan serseri mayın misali yaşamaya alışmışız. “Bu toplumun belleği yok!” diye kendimizi eleştiriyoruz, ama nedenini anlamaya çalışmıyoruz… Carl Gustav Jung’un çağdaş düşünceye yaptığı en önemli katkılardan biri ‘kolektif bilinçdışı’ ve ‘arketip’ kavramları. Jung’a göre, insan zihni, onun evrimi tarafından biçimlendirilmiştir. Yani insan, geçmişiyle bağlantılıdır. Ama bu bağlantı, yalnızca kişisel geçmişini değil, ait olduğu toplumun geçmişini ve hatta tüm insanlık evrimini içerir..." demişti.Engin Geçtan 12 Ocak 1932'de İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD'de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle uzmanlık eğitimi gördü.Geçtan ayrıca ODTÜ, Ankara, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulunmuştu.