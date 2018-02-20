Prof. Dr. Engin Geçtan hayatını kaybetti! Engin Geçtan kimdir, kitapları neler?

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük psikoterapistlerden biri olan Prof. Dr. Engin Geçtan
86 yaşında hayatını kaybetti. Engin Geçtan
son zamanlarda ilerleyen yaşına rağmen faal olarak roman yazmayı sürdürüyordu. Engin Geçtan Twitter hesabında da oldukça faaldi ve paylaşımlar yapıyordu. Engin Geçtan'ın ölümü
Türk psikiyatri camiasına bomba gibi düştü. Peki Engin Geçtan kimdir, neden öldü, kitapları nelerdir
? İşte Engin Geçtan hakkındaki tüm ayrıntılar ve hakkında bilinmeyenler...
ENGİN GEÇTAN HAYATINI KAYBETTİ
Engin Geçtan
İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası adlı psikiyatri kitaplarıyla tanınıyordu. Engin Geçtan'ın Dersaadet’te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu gibi romanları da vardı. Peki Engin Geçtan kimdir
? Engin Geçtan hangi kitapları yazdı
? Türkiye'deki sıradan vatandaş bu soruyu merak ediyor. İşte detaylar...
ENGİN GEÇTAN AYŞE ARMAN'A RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Röportaj sevmeyen Engin Geçtan
19 Mart 2016'da Ayşe Arman'a verdiği söyleşide "“Ben kimim
?” sorusunun cevabına, “Biz kimiz?”in yanıtı verilmeden ulaşabileceğine inanmıyorum. Biz, tarih duygusundan yoksun, dünyayla ilişkimizde yüzeysel bir toplumuz. Nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu umursamadan serseri mayın misali yaşamaya alışmışız. “Bu toplumun belleği yok!” diye kendimizi eleştiriyoruz, ama nedenini anlamaya çalışmıyoruz… Carl Gustav Jung’un çağdaş düşünceye yaptığı en önemli katkılardan biri ‘kolektif bilinçdışı’ ve ‘arketip’ kavramları. Jung’a göre, insan zihni, onun evrimi tarafından biçimlendirilmiştir. Yani insan, geçmişiyle bağlantılıdır. Ama bu bağlantı, yalnızca kişisel geçmişini değil, ait olduğu toplumun geçmişini ve hatta tüm insanlık evrimini içerir..." demişti.
Engin Geçtan
ENGİN GEÇTAN KİMDİR?
12 Ocak 1932'de İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD'de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle uzmanlık eğitimi gördü. Çok sayıda basım yapmış ve yapmakta olan, kendi bilimsel disipliniyle ilgili bu dörtlünün ardından (İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası), psikiyatri alanının çerçevesinden çıkma isteği doğrultusunda roman-senaryo çalışmalarına başladı.
Özgürlük, depresyon, çocukluk, birey ve toplum ilişkileri, yaşam ve ölüm gibi temel varoluşsal kavram ve sorunların yanı sıra uyku, psikodrama yöntemleri, yeme bozuklukları gibi özel konuları da ayrıntılı biçimde ele alıp işlediği kitaplarında, genel olarak, yaşamı seyredenler ve gerçekten yaşayanlar diye iki tip insanı tasvir eder. Yaşamak için durup düşünmek ve sorun üretmek yerine hayata karışmayı salık verir. Sadece bireyin sorunlarıyla yetinmeyen Geçtan, toplumsal hastalıkları da sebep ve sonuçlarıyla irdelerken Türkiye özelinde toplumsal yapıdan örnekler verip bireysel sorunlara paralel toplumsal analizler yapar.
Geçtan ayrıca ODTÜ
, Ankara
, Boğaziçi
ve Marmara
üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulunmuştu.
Orada, Bir Arada
ENGİN GEÇTAN'IN KİTAPLARI
(2017), Rastgele Ben (2014), Kişilik ve Psikoterapi Yazıları
(2000), Mesela Saat Onda (2012), Zamane
(2010), Kuru Su (2008), Seyyar
(2005), Psikanaliz ve Sonrası (1988), Varoluş ve Psikiyatri
(1990), Tren (2004), Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar
(1975), İnsan Olmak (1983), Hayat
(2002), Kızarmış Palamut'un Kokusu (2001), Kırmızı Kitap
(1993), Kimbilir? (1998), Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?
(1997), Dersaadet'te Dans (1996), Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar
(1975), İnsan Olmak (1984), Varoluş ve Psikiyatri
(1990)
ENGİN GEÇTAN İLE SÖYLEŞİLER
"Bana sorarsanız Türkiye harika bir çılgın"
Filiz Aygündüz
, Milliyet
, 24 Şubat 2008
"Esas hayat alanımızı daraltırsak… Kaybederiz! - Engin Geçtan"
Ayşe Arman
, Hürriyet Gazetesi
, 20 Mart 2016
"Onun da Sorunu ‘Zaman’la"
Kürşad Oğuz
, Aktüel
, Sayı 318, 1997
"Kaosun Kıyısındaki Çılgın Dansa Katılmanın Keyfi"
Mustafa Arslantunalı
, Orhan Koçak
, Virgül
, Sayı 27, Şubat 2000
"Sistem Benim İçin Deliyi İdare Etmek"
Filiz Aygündüz
, Milliyet Kültür & Sanat Eki
, 20 Haziran 2002
"Engin Geçtan'la 'Hayat' Üzerine Bir Röportaj"
Ayşe Arman
, Hürriyet Pazar
, 30 Mart 2003
"Tren nereye giderse..."
Ümran Kartal
, Radikal Kitap Eki
, 6 Şubat 2004
"Uyuklayan Türkiye yerine çılgın Türkiye’yi tercih ederim"
Miraç Zeynep Özkartal
, Milliyet Pazar
, 21 Şubat 2010
Can Hakman