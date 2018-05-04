Prof.Dr. Gazi Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak



PROF.DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Senim Tanay

, 5 Mayıs’ta yapılacak. Fenerbahçe Koleji’nin düzenlediği yarışma, ortaokul düzeyinde fen bilgisi, lisede ise fizik, kimya ve biyoloji alanlarında düzenleniyor. Bu kapsamda jüri tarafından ön elemeden geçen 40 proje, 5 Mayıs’ta okulda sergilenecek. Her branşta ilk üçe giren projeler ise ödüllendirilecek. Prof.Dr. Gazi Yaşargil’in de katılacağı ödül töreninde, öğrenciler dünyanın sayılı bilim insanlarından biriyle tanışma fırsatı da bulacak.Prof.Dr. Gazi Yaşargil, dünyanın önde gelen beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarından biri. Çalışmalarını uzun yıllar yurtdışında sürdüren bilim insanı dünya tıp tarihine geçen 50 hekimden biri olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice kasabasında doğdu. Aynı yıl aile Ankara’ya yerleşip 5 kardeş Ankara’da okullara gitti. Gazi, Atatürk Lisesi’nde Latince öğretilen klasik şubeden Mayıs 1943’te mezun oldu. Sonbahar 1943’te Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde, Jena-Thüringen tıp eğitimine başladı. İki sömester sonra Mart 1945’te İsviçre’ye geçti. Basel Üniversitesi’nde tıp tahsiline devam edip sonbahar 1949’da mezun oldu. Üç ay Anatomi Enstitüsü’nde beyin anatomisi üzerine Dr. Josef Klingler’in yanında çalıştı. 1950-1953 arasında birer sene nöroloji-psikiyatri, dahiliye ve genel cerrahide asistanlık yaptıktan sonra Ocak 1953’te Zürich Üniversitesi’nde beyin cerrahisi kliniğinde Prof. H. Krayenbühl ve Prof. G. Weber yanında uzmanlığını yaptı. 1960’da doçent, 1965’te profesör, 1973’te ordinarius profesör olup aynı klinikte 1993’e kadar direktörlük görevini yürüttü. Zürich Üniversitesi Nöroşirurji kliniğindeki şeflik görevinden Ocak 1993’te emekli oldu. Ekim 1994’te Arkansas Üniversitesi, Yaşargil’e profesörlük görevi verdi. Bu hastanede ameliyatlar yaptı, dersler verdi, yayımlar çkıardı, mikronöroşirurji laboratuvarı kurdu. Ekim 2013 Arkansas Üniversitesi’nden emekli oldu. Bilim insanı Kasım 2013’ten itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.