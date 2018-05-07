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Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:01
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Prof. Kabaoğlu, aday adaylık başvurusunu CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'e teslim etti.

Erkek, Kabaoğlu'nun aday adaylık başvurusuyla ilgili olarak, kişisel Twitter adresinden, "Değerli hocamız Anayasa Hukuku Profesörü @ibrahimkaboglu'nun aday adaylık başvurusunu kabul etmekten büyük onur ve mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.
 

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?


1950 yılında Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.


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