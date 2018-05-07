Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Prof. Kabaoğlu, aday adaylık başvurusunu'e teslim etti.Erkek, Kabaoğlu'nun aday adaylık başvurusuyla ilgili olarak, kişisel Twitter adresinden, "Değerli hocamız Anayasa Hukuku Profesörü @ibrahimkaboglu'nun aday adaylık başvurusunu kabul etmekten büyük onur ve mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.1950 yılında Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu.2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.