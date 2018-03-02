Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor



"GEZMEZSENİZ, KAFAYI YERSİNİZ"

Serap Belovacıklı

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29’uncu Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Osmanlı’da Vergi Sistemi’ konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı maliyesini ve vergi sistemini anlattı; kampusu İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’nin kuruluşundaki tartışmaya da dikkati çekti. Ortaylı, “Türk-Alman Üniversitesi kuruldu. Almanca eğitim ve lisan öğrenilsin diye. Tayyip Bey dedi ki ben kendisine söylemedim ama etrafına söyledim. Merkel diye çatıyor, Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” dedi.Salondaki vergi müfettişlerine seslenen Prof. Dr. Ortaylı, vergi müfettişliğinin ağır bir iş olduğunu söyledi ve “Sizin meslekte gezmezseniz kafayı yersiniz. Gezmek, ortamı değiştirmek hem kültürünüzü artırır hem de kafanızı boşaltır” önerisinde bulundu.