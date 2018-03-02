15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından Ankara’da düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk-Alman Üniversitesi’nin açılışının gecikme nedenini açıkladı. Ortaylı, "Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor
Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29’uncu Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Osmanlı’da Vergi Sistemi’ konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı maliyesini ve vergi sistemini anlattı; kampusu İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’nin kuruluşundaki tartışmaya da dikkati çekti. Ortaylı, “Türk-Alman Üniversitesi kuruldu. Almanca eğitim ve lisan öğrenilsin diye. Tayyip Bey dedi ki ben kendisine söylemedim ama etrafına söyledim. Merkel diye çatıyor, Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” dedi.


"GEZMEZSENİZ, KAFAYI YERSİNİZ"


Salondaki vergi müfettişlerine seslenen Prof. Dr. Ortaylı, vergi müfettişliğinin ağır bir iş olduğunu söyledi ve “Sizin meslekte gezmezseniz kafayı yersiniz. Gezmek, ortamı değiştirmek hem kültürünüzü artırır hem de kafanızı boşaltır” önerisinde bulundu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan tutuklandı

Eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım: Harekat Afrin'le sınırlı değil

Başbakan Binali Yıldırım: Harekat Afrin'le sınırlı değil
FETÖ davasında son dakika gelişmesi! Mahkeme 26 erin beraatine karar verdi

FETÖ davasında son dakika gelişmesi! Mahkeme 26 erin beraatine karar verdi
Zeytin Dalı şehidinin babasından en zor görev

Zeytin Dalı şehidinin babasından en zor görev
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan flaş bayrak çağrısı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan flaş bayrak çağrısı!
Son dakika! Bakan Canikli: Afrin'de 41'i TSK'dan 116'sı ÖSO'dan 157 şehidimiz var

Son dakika! Bakan Canikli: Afrin'de 41'i TSK'dan 116'sı ÖSO'dan 157 şehidimiz var
Profesör Celal Şengör’den Kanuni Sultan Süleyman’a ağır hakaret

Profesör Celal Şengör’den Kanuni Sultan Süleyman’a ağır hakaret
Marmara'da sıcaklık artıyor (İstanbul hava durumu)

Marmara'da sıcaklık artıyor (İstanbul hava durumu)
OHAL Komisyonu başvurularında flaş gelişme!

OHAL Komisyonu başvurularında flaş gelişme!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu