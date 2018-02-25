Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kenan Fatih'i iyi oynar

AT BİNİP, KILIÇ KULLANARAK 5 KİLO VERDİ

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar

Çiğdem Saltık

'teki ''na konuk oldu. Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda dönem dizileri masaya yatırıldı.'de yakında başlayacak olan ''ni övenbaşroldekiiçin ''Kenan o rolü iyi oynar, 'Fatih' rolü çok mühimdir'' dedi.yakında’de başlayacak ‘’ dizisindeki ‘’ rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2’şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.Bu yüzden 5 kilo verdi. Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor.’in hayatını anlatan yerli-yabancı kaynakları okuyan, tarih profesörlerinden ders alan, setteki arkadaşlarını ve senaryo ekibini de bilgilendiriyor.’nun sette kullandığı 6 kılıç, 2 zırh, hançerler ve 7 kostüm gerçeğe uygun olarak yapıldı17 kiloluk zırhı tasarlayan, “Bir ayda bitecek işi bir haftada hazırladık” dedi.’nun takıları da’in kullandığı mücevherler incelenerek yeniden tasarlandı.Cevdet Mercan'ın yönettiği dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Büşra Develi, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse ve Gurkan Uygun oynuyor.