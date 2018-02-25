Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kenan Fatih'i iyi oynar

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
, CNN Türk
'teki 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu
'na konuk oldu. Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda dönem dizileri masaya yatırıldı.
Kanal D
'de yakında başlayacak olan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi
'ni öven İlber Ortaylı
başroldeki Kenan İmirzalıoğlu
için ''Kenan o rolü iyi oynar, 'Fatih' rolü çok mühimdir'' dedi.
AT BİNİP, KILIÇ KULLANARAK 5 KİLO VERDİ
Kenan İmirzalıoğlu
yakında Kanal D
’de başlayacak ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi
’ dizisindeki ‘Fatih
’ rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2’şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.
Bu yüzden 5 kilo verdi. Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor.
Fatih Sultan Mehmed
’in hayatını anlatan yerli-yabancı kaynakları okuyan, tarih profesörlerinden ders alan Kenan İmirzalıoğlu
, setteki arkadaşlarını ve senaryo ekibini de bilgilendiriyor.
Kenan İmirzalıoğlu
’nun sette kullandığı 6 kılıç, 2 zırh, hançerler ve 7 kostüm gerçeğe uygun olarak yapıldı
17 kiloluk zırhı tasarlayan Tunç Bilge
, “Bir ayda bitecek işi bir haftada hazırladık” dedi.
Kenan İmirzalıoğlu
’nun takıları da Fatih Sultan Mehmed
’in kullandığı mücevherler incelenerek yeniden tasarlandı.
Cevdet Mercan'ın yönettiği dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Büşra Develi, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse ve Gurkan Uygun oynuyor.
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar
Çiğdem Saltık