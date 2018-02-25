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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kenan Fatih'i iyi oynar

Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini yorumlayan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kenan iyi ama senaryonun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" dedi

25 Şubat 2018, Pazar 14:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kenan Fatih'i iyi oynar
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk'teki 'Hakan Çelik ile Hafta Sonu'na konuk oldu. Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda dönem dizileri masaya yatırıldı.

Kanal D'de yakında başlayacak olan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni öven İlber Ortaylı başroldeki Kenan İmirzalıoğlu için ''Kenan o rolü iyi oynar, 'Fatih' rolü çok mühimdir'' dedi.



AT BİNİP, KILIÇ KULLANARAK 5 KİLO VERDİ

Kenan İmirzalıoğlu yakında Kanal D’de başlayacak ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisindeki ‘Fatih’ rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2’şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.

Bu yüzden 5 kilo verdi. Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor. 

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını anlatan yerli-yabancı kaynakları okuyan, tarih profesörlerinden ders alan Kenan İmirzalıoğlu, setteki arkadaşlarını ve senaryo ekibini de bilgilendiriyor.





Kenan İmirzalıoğlu’nun sette kullandığı 6 kılıç, 2 zırh, hançerler ve 7 kostüm gerçeğe uygun olarak yapıldı

17 kiloluk zırhı tasarlayan Tunç Bilge, “Bir ayda bitecek işi bir haftada hazırladık” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun takıları da Fatih Sultan Mehmed’in kullandığı mücevherler incelenerek yeniden tasarlandı.

Cevdet Mercan'ın yönettiği dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Büşra Develi, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse ve Gurkan Uygun  oynuyor.



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınasıMehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

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