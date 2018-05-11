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  • Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu

Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu

Niğde Belediyesi 3. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin de katkı sağladığı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" konulu söyleşi kapsamında Prof.Dr. İlber Ortaylı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

11 Mayıs 2018, Cuma 11:34
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Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin coşkulu alkışları ile kürsüye gelen Prof Dr. İlber Ortaylı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Prof.Dr. İlber  Ortaylı, "Türkiye iki dünyaya ait bir memlekettir. İki kültür vardır. Doğulu, Batılı tartışılmaz. Etrafta ne varsa toplayacaksınız. Doğu kültürünü de, Batı kültürünü de toplayacaksınız" dedi.


'HERKESİN SAYGIYLA KABUL ETMESİ GEREKİYOR'


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep yaşayan ve iftihar edilen birisi olduğunu vurgulayan Prof.Dr. İlber Ortaylı, "Bu memleketin büyük olduğunu, çok çileli zorlu bir tarihi olduğunu herkesin saygıyla kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul ettiğimiz takdirde zaten mesele yoktur" diye konuştu.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
 

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