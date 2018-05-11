Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu



'HERKESİN SAYGIYLA KABUL ETMESİ GEREKİYOR'

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin coşkulu alkışları ile kürsüye gelen Prof Dr. İlber Ortaylı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.Prof.Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye iki dünyaya ait bir memlekettir. İki kültür vardır. Doğulu, Batılı tartışılmaz. Etrafta ne varsa toplayacaksınız. Doğu kültürünü de, Batı kültürünü de toplayacaksınız" dedi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep yaşayan ve iftihar edilen birisi olduğunu vurgulayan Prof.Dr. İlber Ortaylı, "Bu memleketin büyük olduğunu, çok çileli zorlu bir tarihi olduğunu herkesin saygıyla kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul ettiğimiz takdirde zaten mesele yoktur" diye konuştu.