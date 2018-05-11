Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu
Niğde Belediyesi 3. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin de katkı sağladığı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" konulu söyleşi kapsamında Prof.Dr. İlber Ortaylı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Prof.Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye iki dünyaya ait bir memlekettir. İki kültür vardır. Doğulu, Batılı tartışılmaz. Etrafta ne varsa toplayacaksınız. Doğu kültürünü de, Batı kültürünü de toplayacaksınız" dedi.
'HERKESİN SAYGIYLA KABUL ETMESİ GEREKİYOR'
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hep yaşayan ve iftihar edilen birisi olduğunu vurgulayan Prof.Dr. İlber Ortaylı, "Bu memleketin büyük olduğunu, çok çileli zorlu bir tarihi olduğunu herkesin saygıyla kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul ettiğimiz takdirde zaten mesele yoktur" diye konuştu.
Ali KADI/NİĞDE,(DHA)